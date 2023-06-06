Немає більше ні ослика Осі, ні єнота Міши: у Новій Каховці затопило зоопарк, загинули майже всі (фото)

Врятуватися могли тільки лебеді та качки

Після підриву Каховської ГЕС росіянами у Новій Каховці затопило зоопарк "Казкова Діброва", де мешкало близько 300 тварин. Більшість звірів загинуло.

Про це повідомляє співтовариство UAnimals.

Власники парку у коментарі благодійної організації повідомили, що майже всі тварини загинули. Врятуватися могли тільки лебеді та качки.

Вони також наголосили, що звірів було неможливо вивезти з окупації, але працівники рятували їх як могли.

"Всі тварини залишалися в парку з першого дня вторгнення. Тварини були заблоковані в парку, весь парк замінований, завалений деревами і переритий окопами. Евакуація була неможлива. Ми всіма силами намагалися зберегти тварин. Скільки зусиль було докладено, скільки людей допомагали рятувати тварин у таких жахливих умовах, практично ризикували життям. І ось тепер Діброви немає! Загинули 300 невинних тварин, наших улюблених вихованців. Анфісочка, Чарлик, поні Малюк, ослик Ося, єнот Міша і все…", – розповіла Олена Навроцька виданню "УП. Життя".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що підрив Каховської ГЕС уб’є тварин, виселить людей, отруїть екологію та знищить заводи.

Також ми повідомляли, що Херсон іде під воду, люди рятуються як можуть.