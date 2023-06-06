Нет больше ни ослика Оси, ни енота Миши: в Новой Каховке затопило зоопарк, погибли почти все (фото)
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Спастись могли только лебеди и утки
После подрыва Каховской ГЭС россиянами в Новой Каховке затопило зоопарк "Казкова Диброва", где проживало около 300 животных. Большинство зверей погибло.
Об этом сообщает сообщество UAnimals.
Владельцы парка в комментарии благотворительной организации сообщили, что почти все животны погибли. Спастись могли только лебеди и утки.
Они также отметили, что зверей было невозможно вывезти из оккупации, но работники спасали их, как могли.
"Все животные оставались в парке с первого дня вторжения. Животные были заблокированы в парке, весь парк заминирован, завален деревьями и перерыт окопами. Эвакуация была невозможна. Мы всеми силами пытались сохранить животных. Сколько усилий было приложено, сколько людей помогали спасать животных в таких ужасающих условиях, практически рисковали жизнью. И вот теперь Дибровы нет! Погибли 300 невинных животных, наших любимых питомцев. Анфисочка, Чарлик, пони Малыш, ослик Ося, енот Миша и все…", – рассказала Елена Навроцкая изданию "УП. Жизнь".
Напомним, ранее мы писали о том, что подрыв Каховской ГЭС убьет животных, выселит людей, отравит экологию и уничтожит заводы.
Также мы сообщали, что Херсон уходит под воду, люди спасаются как могут.