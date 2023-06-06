Люди напуганы и не знают, что с их домами: в Николаев прибыл эвакуационный поезд с херсонцами - эксклюзивные фото и видео

В Николаев эвакуировались около 40-50 человек

В связи с затоплением населенных пунктов на Херсонщине после подрыва россиянами Каховской ГЭС, местных жителей срочно эвакуировали. Людей вывезли на поезде из Херсона в Николаев и сейчас они уже находятся в безопасности.

Корреспондент "Телеграфа" Юлия Забелина побывала на вокзале в Николаеве, куда прибыл эвакуационный поезд, и пообщалась с жителями Херсонщины.

Срочно покинуть свои дома сегодня вынуждены были многие семьи, в частности и с детьми. Люди впопыхах взяли с собой самое необходимое и отправились на эвакуацию. В поезде, прибывшем в Николаев, находилось около 40-50 человек.

Некоторые держали на руках своих испуганных домашних животных.

Один из них — мужчина по имени Юрий, рассказал, что не знает, что сейчас с его домом. Когда он уезжал, затопления еще не было. В безопасное место он эвакуировался вместе со своей собакой по кличке Софочка.

Также наш корреспондент обратил внимание на одну из семей, которая также была вынуждена срочно эвакуироваться из опасной зоны в Николаев. Практически все члены этой семьи немые. Разговаривать могут только маленький ребенок и подросток.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Херсон стремительно продолжает уходить под воду после подрыва гидроэлектростанции. Затоплены уже целые района и люди, которые остались в городе, пытаются спасти как могут. При этом на части улиц уже возможно передвигать исключительно на лодках. Чтобы помочь местным, оказавшимся в "ловушке", двое мужчин плывут по улицам и разыскивают их, чтобы доставить граждан в более безопасное место.