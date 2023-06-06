Люди налякані і не знають, що з їхніми будинками: до Миколаєва прибув евакуаційний потяг із херсонцями — ексклюзивні фото та відео

У Миколаїв евакуювалися близько 40-50 осіб

У зв’язку із затопленням населених пунктів на Херсонщині після підриву росіянами Каховської ГЕС місцевих жителів терміново евакуювали. Людей вивезли потягом з Херсона до Миколаєва і зараз вони вже перебувають у безпеці.

Кореспондент "Телеграфа" Юлія Забєліна побувала на вокзалі в Миколаєві, куди прибув евакуаційний потяг, та поспілкувалася з жителями Херсонщини.

Терміново залишити свої будинки сьогодні вимушено було багато родин, зокрема і з дітьми. Люди похапцем взяли з собою найнеобхідніше і вирушили на евакуацію. У поїзді, що прибув до Миколаєва, знаходилося близько 40-50 осіб.

Дехто тримав на руках своїх переляканих домашніх тварин.

Один із них — чоловік, на ім'я Юрій, розповів, що не знає, що зараз із його домом. Коли він їхав, затоплення ще не було. У безпечне місце він евакуювався разом зі своїм собакою на прізвисько Софочка.

Також наш кореспондент звернув увагу на одну із сімей, яка також була змушена терміново евакуюватись із небезпечної зони до Миколаєва. Майже всі члени цієї сім’ї німі. Розмовляти можуть лише маленька дитина та підліток.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Херсон стрімко продовжує йти під воду після підриву гідроелектростанції. Затоплені вже цілі райони та люди, які залишились у місті, намагаються врятувати як можуть. При цьому у частині вулиць вже можна пересувати виключно човнами. Щоб допомогти місцевим, які опинилися в "пастці", двоє чоловіків пливуть вулицями та розшукують їх, щоб доставити громадян у безпечніше місце.