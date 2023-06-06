После подрыва Каховской ГЭС возросла минная опасность: что Днепр выбрасывает на берег

Мины оккупантов грозят местным жителям

Подрыв оккупантами дамбы Каховской ГЭС и последовавшее за ним наводнение нанесло колоссальный ущерб населенным пунктам вдоль Днепра. Но кроме собственно воды, на берег начало выносить российские мины, которые то и дело взрываются.

Ряд видео таких подрывов опубликовал Telegram-канал "Инсайдер" на которых видно, как мины доплывают до берега и взрывается.

Судя по опубликованному этим же каналом фото, волны выбрасывают на берег противотанковые мины еще советского производства ТМ-62, которые начали выпускать еще СССР в 1962-м. Они предназначены для подрыва бронетехники и потому имеют заряд взрывчатки в 6,5-10 кг. Их корпус изготовлен из разных материалов – железо, дерево, пластмасса и даже капроновая ткань. Все это усложняет поиск боеприпаса саперами, ведь миноискатель реагирует в основном на металлы.

ТМ-62 прибитые к берегу

С другой стороны, подрыв человека на ТМ-62 также почти невероятен, ведь чувствительность мины превышает 200 кг, что значительно больше массы человека. Но вследствие подрыва ГЭС и наводнения подобные мины вымываются водой и потому могут оказаться нестабильными.

Наконец, детонацию может вызвать толчок корпуса мины о берег, что и происходит сегодня под Каховкой. И если в этот момент человек окажется рядом с взрывом, он может серьезно пострадать или погибнуть.

Но, кроме минной опасности, жителям Херсонской области грозят серьезные экологические последствия — голод, вспышка инфекционных заболеваний, вплоть до аварии на Запорожской атомной электростанции.