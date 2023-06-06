Эвакуация животных из Херсона: куда обратиться и как помочь

Зоозащитные организации Украины призывают не оставлять животных при эвакуации из-за подрыва Каховской ГЭС и советуют, куда обратиться и как можно помочь

Разрушение плотины Каховского водохранилища повлекло затопление до 80 населенных пунктов на Юге Украины. Людей срочно эвакуируют. Зоозащитные организации бьют тревогу, ведь при эвакуации люди могут забыть или оставить своих домашних любимцев. Кроме того, в зоне риска остается много бездомных животных и подопечных приютов.

Социальная инициатива Save Pets of Ukraine от Kormotech уже предоставила для эвакуации четырехлапых 1500 кг корма для кошек и собак, вкусности, 37 клеток, 7 переносок, ошейники, поводки, 125 эвакуационных рюкзаков. Общественные организации и волонтеры уже отправляются в Херсонскую область, чтобы спасать четвероногих.

Куда обратиться за помощью

Инициатива Save Pets of Ukraine собрала контакты организаций, принимающих заявки от жителей Херсонщины по эвакуации животных:

Эвакуированных из Херсона животных готов принять у себя Всеукраинский центр помощи бездомным животным Patron Pets Center в Киеве.

Как помочь

Желающие поддержать животных, пострадавших от затопления в Херсонской области, могут приобщиться к инициативам зоозащитных организаций:

Сделать донат в фонд U-Hearts, помогающий инициативе Save Pets of Ukraine собирать международную помощь для животных Украины Поддержать донатом сбор 500 000 грн в помощь животным Херсона от БФ Happy Paw Принять участие во флешмобе #прихищуізтваринами от БУ UAnimals. Инициаторы предлагают всем желающим приютить переселенцев с животными. Для этого нужно сделать в соц.сетях сообщение с указанием количества людей/животных, которым пользователь готов предоставить убежище, а также населенный пункт. Сообщение следует дополнить хештегом #прихищуізтваринами.

Инициатива Save Pets of Ukraine принимает заявки от организаций, отправляющихся в Херсонскую область с целью эвакуации, чтобы предоставить им все необходимое. А также собирает запросы о предоставлении убежища животным, эвакуированным из Херсона, в приютах Запорожской, Днепропетровской, Одесской областей. Организация публикует актуальные новости в своих соц.сетях и призывает всех неравнодушных помогать спасать животных с затопленных территорий:

https://www.facebook.com/savepetsofua

https://www.instagram.com/savepetsofua/

https://t.me/savepetsofua