Евакуація тварин з Херсонщини: куди звернутись та як допомогти

Зоозахисні організації України закликають не залишати тварин при евакуації через підрив Каховської ГЕС та радять, куди звернутися і як можна допомогти

Руйнування греблі Каховського водосховища спричинило затоплення до 80 населених пунктів на Півдні України. Людей терміново евакуюють. Зоозахисні організації б’ють на сполох, адже при евакуації люди можуть забути або залишити своїх домашніх улюбленців. Крім того, в зоні ризику лишається багато безпритульних тварин та підопічних притулків.

Соціальна ініціатива Save Pets of Ukraine від Kormotech вже надала для евакуації чотирилапих 1500 кг корму для котів та собак, смаколики, 37 кліток, 7 переносок, нашийники, повідці, 125 евакуаційних рюкзаків. Громадські організації та волонтери вже вирушають в Херсонську область, щоб рятувати чотирилапих.

Куди звернутись по допомогу

Ініціатива Save Pets of Ukraine зібрала контакти організацій, які приймають заявки від жителів Херсонщини щодо евакуації тварин:

Евакуйованих з Херсонщини тварин готовий прийняти у себе Всеукраїнський центр допомоги безпритульним тваринам Patron Pets Center у Києві.

Як допомогти

Бажаючі підтримати тварин, постраждалих від затоплення у Херсонській області, можуть долучитись до ініціатив зоозахисних організацій:

Зробити донат у фонд U-Hearts, який допомагає ініціативі Save Pets of Ukraine збирати міжнародну допомогу для тварин України Підтримати донатом збір 500 000 грн на допомогу тваринам Херсонщини від БФ Happy Paw Взяти участь у флешмобі #прихищуізтваринами від БО UAnimals. Ініціатори пропонують всім охочим прихистити переселенців із тваринами. Для цього потрібно зробити в соц.мережах допис із вказанням кількості людей/тварин, яким користувач готовий надати прихисток, а також населений пункт. Допис варто доповнити хештегом #прихищуізтваринами

Ініціатива Save Pets of Ukraine приймає заявки від організацій, які вирушають на Херсонщину з метою евакуації, щоб надати їм все необхідне. А також збирає запити стосовно надання прихистку тваринам, евакуйованим з Херсонщини, у притулках Запорізької, Дніпровської, Одеської областей. Організація публікує актуальні новини у своїх соц.мережах та закликає всіх небайдужих допомагати рятувати тварин з затоплених територій:

https://www.facebook.com/savepetsofua

https://www.instagram.com/savepetsofua/

https://t.me/savepetsofua