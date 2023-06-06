Поїхали витягувати тварин з повені. Хто займається евакуацією братів наших менших з Херсонщини

У зоні ризику десятки населених пунктів

На Херсонщині після підриву росіянами Каховської ГЕС затопило навколишні міста та села, у смертельній водяній пастці опинилися тисячі як домашніх, свійських та диких тварин. Вже відомо про перші трагічні наслідки — у Новій Каховці затопило зоопарк "Казкова Діброва", там загинули усі звірі, крім лебедів і качок.

Волонтери та зоозахисники вже виїхали у регіон та намагаються врятувати тваринок, "Телеграф" розповідає, хто зараз займається евакуацією:

UAnimals

Команди з евакуації відомої зоозахисної організації UAnimals вже у дорозі в Херсонську область, щоб врятувати тварин, постраждалим від підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Вони прибудуть у місто ввечері.

"UAnimals вже на контакті з місцевими волонтерами і звертається до притулків, реабілітаційних центрів та зооволонтерів в зоні потенційного затоплення: ви не самі", — написав Олександр Тодорчук, закликавши звертатися до них по допомогу.

Більшість запитів на евакуацію — з району Острів у Херсоні, також до них звертаються жителі області та затоплених сіл, які знаходяться ближче до Дніпра, де ситуація критична. Також із Дніпра вже виїхали три машини з волонтерами. Вони мають необхідне спорядження, клітки, переноски та готові до порятунку й евакуації тварин.

В організації поскаржилися, що їхній сайт наразі не працює, його атакують. Також там закликали жертвувати гроші, аби допомагати постраждалим тваринам. Допомогти можна тут. Охочі тимчасово прихистити переселенців із тваринами можуть написати у соцмережах допис із хештегом #прихищуізтваринами.

Також зоозахисники подякували десяткам людей з машинами, які готові допомагати та приєднатися до порятунку, а також волонтерам Kyiv Animal Rescue Group, КСК "Золота підкова", які спробує човном дістатися до Гідропарку та евакуювати тварин.

Домівка Врятованих Тварин

Волонтери благодійної організації зі Львова "Домівка Врятованих Тварин" виїжджають на затоплену Херсонщину, щоб допомогти евакуювати тварин.

"Зараз як ніколи тварини там потребують нашої допомоги, зараз у наших руках життя тварин. Так можливо ми не зможемо врятувати усіх, і на жаль тих хто вже загинув. Але без вас ми не можемо нічого тому саме зараз ми оголошуємо збір на поїздку до Херсону з гуманітарною місією. Разом ми зможемо врятувати їх", — заявили зоозахисники та попросили допомогти фінансово.

Kyiv Animal Rescue Group

Команда терміново виїхала на порятунок тварин із зони, затопленої після підриву Каховської ГЕС.

"Ми вже отримуємо інформацію безпосередньо з місця, ситуація вкрай важка", — написали зоозахисники.

Притулок "Шанс"

Притулок "Шанс" у Херсоні рятує тварин, він наразі знаходиться в сухій зоні і зараз туди привозять всіх тварин з затоплених районів міста. Волонтери роблять усе можливе, щоб врятувати якомога більше тварин, але їх з кожною годиною стає все більше.

"У нас просто не вистачає місця та ресурсів, укриття переповнене", — кажуть у притулку та просять допомогти з місцями для тварин та їхньою евакуацією.

Зголоситися розмістити тварин можна на їхній сторінці у Facebook.

Збір корму у Києві та Одесі

У столиці та в Одесі волонтери оголосили збір корму для тварин. Принести допомогу можна в заклади Octo Tower, Blur та Whai Thai. Далі корм відправлятимуть до Херсона.

Також збором корму займається організація Zoopatrul, його можна принести корм до ветеринарних клінік "Zoopatrul" у Києві (Верхній Вал, 40; Оболонська Набережна, 11) або задонатити за реквізитами.

В Одесі приймають корм активісти ГО "Жива", адреса та реквізити для допомоги тут.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що підрив Каховської ГЕС уб’є тварин, виселить людей, отруїть екологію та знищить заводи.

Також ми повідомляли, що Херсон іде під воду, люди рятуються як можуть.