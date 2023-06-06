"Справжній екоцид 21 століття": Потап, Осадча, Решетник та інші українські зірки відреагували на підрив Каховської ГЕС (фото, відео)

Леся Нікітюк пригадала про реліктових тварин у Херсонських плавнях, а Решетник закликав до об’єднання і допомоги

В ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. На жахливу катастрофу реагують у соціальних мережах українські зірки. Відповісти агресора за всі свої воєнні злочини закликали Катерина Осадча, Юрій Горбунов, Леся Нікітюк, Григорій Решетник та інші відомі особистості.

Леся Нікітюк

Телеведуча відреагувала на новину в історіях на своєму акаунті. Зірка згадала, як знімали один із випусків програми "ЛеМаршрутка" в Новій Каховці 4 роки тому.

"І знову побажаю всім на болотах горіти в пекельному вогні. Людські життя, домівки, реліктові рослини та тварини, яких зберігали в Херсонських плавнях – все це немає ніякого значення для ру*ні. Все, що вміє росія, нищити, ґвалтувати, вбивати", — йдеться у повідомленні Нікітюк.

Потап

Репер і продюсер Олексій Потапенко назва удар по Каховській ГЕС не просто терористичним актом, а актом проти самої природи, екологічною катастрофою з жахливими наслідками. "Це і є маркером того, що наш ворог нічого не може вдіяти і втримати, і тільки руйнує і втрачає, почалась агонія…": додав Потап у дописі.

Григорій Решетник

"Є ранки, коли навіть ракетні атаки здаються чимось буденним і не суттєвим… Жахлива катастрофа всесвітнього масштабу… Цих …. здатні зупинити та знищити тільки українці! І ми зробимо це разом — об’єднавшись і допомагаючи одне одному. Зараз найголовніше — рятувати, евакуювати людей, тварин і всіх, хто вкрай потребує цієї допомоги", — написав у соцмережах беззмінний ведучий проєкту "Холостяк".

Катерина Осадча

Телеведуча поділилася низкою кадрів із затопленої Каховської ГЕС. "Ще один жахливий злочин", "Черговий теракт з боку росії", "Це терор, це злочин проти населення, екології, України та світу": йдеться у дописі Осадчої.

Юрій Горбунов

"Справжній екоцид 21 століття!" — реакція шоумена на підрив Каховської ГЕС.

Ектор Хіменес-Браво

"Нема слів", — коротко висловився суддя популярного шоу "МастерШеф".

Нагадаємо, в Укргідроенерго повідомили про наслідки підриву Каховської ГЕС – відновленню не підлягає. "Телеграф" повідомляв, які саме населені пункти Херсонської області може затопити через аварію з Каховською ГЕС.