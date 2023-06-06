Поехали вытаскивать животных из наводнения. Кто занимается эвакуацией братьев наших меньших из Херсона

В зоне риска десятки населенных пунктов

В Херсонской области после подрыва россиянами Каховской ГЭС затопило окрестные города и села, в смертельной водяной ловушке оказались тысячи как домашних, домашних и диких животных. Уже известно о первых трагических последствиях — в Новой Каховке затопило зоопарк "Сказочная Диброва", там погибли все звери, кроме лебедей и уток.

Волонтеры и зоозащитники уже выехали в регион и пытаются спасти животных, "Телеграф" рассказывает, кто сейчас занимается эвакуацией:

UAnimals

Команды эвакуации известной зоозащитной организации UAnimals уже в пути в Херсонскую область, чтобы спасти животных, пострадавших от подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС. Они прибудут в город вечером.

"UAnimals уже на контакте с местными волонтерами и обращается в приюты, реабилитационных центров и зооволонтеров в зоне потенциального затопления: вы не одни", — написал Александр Тодорчук, призвав обращаться к ним за помощью.

Большинство запросов на эвакуацию — из района Остров в Херсоне, также к ним обращаются жители области и затопленных деревень, которые находятся ближе к Днепру, где ситуация критическая. Также из Днепра уже выехали три машины с волонтерами. Они имеют необходимое снаряжение, клетки, переноски и готовы к спасению и эвакуации животных.

В организации пожаловались, что их сайт пока не работает, его атакуют. Также там призывали жертвовать деньги, чтобы помогать пострадавшим животным. Помочь можно здесь. Желающие временно приютить переселенцев с животными могут написать в соцсетях корреспонденцию с хештегом #прихоть из животных.

Также зоозащитники поблагодарили десятки людей с машинами, готовых помогать и присоединиться к спасению, а также волонтерам Kyiv Animal Rescue Group, КСК "Золотая подкова", которые попытаются лодкой добраться до Гидропарка и эвакуировать животных.

Дом Спасенных Животных

Волонтеры благотворительной организации из Львова "Дом Спасенных Животных" выезжают на затопленную Херсонщину, чтобы помочь эвакуировать животных.

"Сейчас как никогда животные там нуждаются в нашей помощи, сейчас в наших руках жизнь животных. Так возможно мы не сможем спасти всех, и к сожалению тех, кто уже погиб. Но без вас мы не можем ничего поэтому именно сейчас мы объявляем сбор на поездку в Херсон с гуманитарной миссией. Вместе мы сможем спасти их", — заявили зоозащитники и попросили помочь финансово.

Kyiv Animal Rescue Group

Команда срочно уехала на спасение животных из зоны, затопленной после подрыва Каховской ГЭС.

"Мы уже получаем информацию напрямую с места, ситуация крайне тяжелая", — написали зоозащитники.

Приют "Шанс"

Приют "Шанс" в Херсоне спасает животных, он находится в сухой зоне и сейчас туда привозят всех животных из затопленных районов города. Волонтеры делают все возможное, чтобы спасти как можно больше животных, но их с каждым часом становится все больше.

"У нас просто не хватает места и ресурсов, укрытие переполнено", — говорят в приюте и просят помочь с местами для животных и их эвакуацией.

Согласиться разместить животных можно на их странице в Facebook.

Сбор корма в Киеве и Одессе

В столице и Одессе волонтеры объявили сбор корма для животных. Принести помощь можно в заведениях Octo Tower, Blur и Whai Thai. Дальше корм будут отправлять в Херсон.

Также сбором корма занимается организация Zoopatrul, его можно принести корм в ветеринарные клиники "Zoopatrul" в Киеве (Верхний Вал, 40; Оболонская Набережная, 11) или задонатить по реквизитам.

В Одессе принимают корм активисты ОО "Жива", адрес и реквизиты для помощи здесь.

Напомним, ранее мы писали, что подрыв Каховской ГЭС убьет животных, выселит людей, отравит экологию и уничтожит заводы.

Также мы сообщали, что Херсон уходит под воду, люди спасаются как могут.