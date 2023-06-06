"Настоящий экоцид 21 века": Потап, Осадчая, Решетник и другие украинские звезды отреагировали на подрыв Каховской ГЭС (фото, видео)

Леся Никитюк вспомнила о реликтовых животных в Херсонских плавнях, а Решетник призвал к объединению и помощи

В ночь на 6 июня 2023 года российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию. На ужасную катастрофу реагируют в социальных сетях украинские звезды. Ответить агрессора за все свои военные преступления призвали Екатерина Осадчая, Юрий Горбунов, Леся Никитюк, Григорий Решетник и другие известные личности.

Леся Никитюк

Телеведущая отреагировала на новость в историях на своем аккаунте. Звезда вспомнила, как снимали один из выпусков программы "ЛеМаршрутка" в Новой Каховке 4 года назад.

"И снова пожелаю всем на болотах гореть в адском огне. Человеческие жизни, дома, реликтовые растения и животные, которых хранили в Херсонских плавнях – все это не имеет значения для ру*ни. Все, что умеет россия, уничтожать, насиловать, убивать" , – говорится в сообщении Никитюк.

Потап

Рэпер и продюсер Алексей Потапенко назвал удар по Каховской ГЭС не просто террористическим актом, а актом против самой природы, экологической катастрофой с ужасающими последствиями. "Это и есть маркер того, что наш враг ничего не может сделать и удержать, и только разрушает и теряет, началась агония…": добавил Потап в сообщении.

Григорий Решетник

"Есть утра, когда даже ракетные атаки кажутся чем-то обыденным и не существенным... Ужасная катастрофа всемирного масштаба... Этих... способны остановить и уничтожить только украинцы! И мы сделаем это вместе — объединившись и помогая друг другу. Сейчас самое главное — спасать, эвакуировать людей, животных и всех, кто очень нуждается в этой помощи", — написал в соцсетях бессменный ведущий проекта "Холостяк".

Екатерина Осадчая

Телеведущая поделилась рядом кадров из затопленной Каховской ГЭС. "Еще одно ужасное преступление", "Очередной теракт со стороны россии", "Это террор, это преступление против населения, экологии, Украины и мира": говорится в сообщении Осадчей.

Юрий Горбунов

"Настоящий экоцид 21 века!" — реакция шоумена на подрыв Каховской ГЭС.

Эктор Хименес-Браво

"Нет слов", — коротко высказался судья популярного шоу "МастерШеф".

Напомним, в Укргидроэнерго сообщили о последствиях подрыва Каховской ГЭС – восстановлению не подлежит. "Телеграф" сообщал, какие именно населенные пункты Херсонской области может затопить из-за аварии с Каховской ГЭС.