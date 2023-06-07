Байден відреагував на підрив Каховської ГЕС: що сказав президент США (відео)

Америка продовжить надавати допомогу Україні і не кине її на єдину проблему, заявив Байден

Президент США Джо Байден відреагував на підрив росіянами Каховської ГЕС. Він запевнив Україну в подальшій підтримці та зазначив, що США нададуть всю необхідну та посильну допомогу.

Про це повідомляє "Голос Америки". У вівторок, 6 червня, президент США Джо Байден провів зустріч із журналістами, де й було порушено це питання.

Американські журналісти поцікавилися, що Джо Байден думає про підрив Каховської ГЕС, який окупанти навмисно вчинили рано-вранці 6 червня.

"Ми не залишимо. Ми допоможемо Україні", — відповів Байден.

Раніше на ситуацію відреагували у Білому Домі. Координатор стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Джон Кірбі заявив, що влада США вже бачила інформацію про те, що за підрив дамби відповідальні росіяни. Вони ще у 2022 році окупували станцію та продовжували її використовувати у своїх цілях.

"Ми робимо все можливе, щоб оцінити ці звіти", — сказав Кірбі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Зеленський озвучив наслідки підриву Каховської ГЕС. За його словами, може бути затоплено до вісімдесяти населених пунктів, а також будуть великі проблеми з питною водою у всьому регіоні.