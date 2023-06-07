Юг Украины уже через год превратится в пустыню и не только: последствия подрыва Каховской ГЭС

Последствия техногенной катастрофы будут ощутимы еще несколько лет, а то и десятков лет

Из-за подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами в Херсонской области может затопить около 10 тысяч га сельскохозяйственных земель на правобережье. Под водой на левом берегу региона может оказаться куда большая площадь земель.

Риски оценили в министерстве аграрной политики и продовольствия Украины. Чтобы дать более подробную информацию, эксперты сначала должны оценить информацию о масштабах затопления.

Помимо этого, из-за техногенной катастрофы будет остановлено водоснабжение 31-й системы орошения полей Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей. Согласно данным 2021 года, системы обеспечивали орошение на 584 тыс. га, с которых удавалось собрать примерно 4 млн тонн зерновых и масличных культур, на общую сумму примерно 1,5 млрд долларов.

Из-за подрыва ГЭС поля в нескольких областях могут остаться без орошения и превратятся в неплодоносящую пустыню.

"В 2023 году на правом берегу Днепра работает только 13 оросительных систем. Террористический акт на Каховской ГЭС фактически оставил без источника воды 94% оросительных систем в Херсонской, 74% в Запорожской и 30% в Днепропетровской областях. Уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыню. Без Каховского водохранилища пострадают не только аграрии и водопользователи, но источники питьевого водоснабжения населенных пунктов", — сказано в сообщении.

Помимо сельхоз сферы, негативные последствия ждут и рыбную промышленность. Уже специалисты фиксируют гибель как молодых особей рыб, так и взрослых. Как только закончится период нереста, то в результате падения уровня воды икра высохнет на обмелевших участках. Помимо этого, на гибель обречена вся фауна водохранилища, которая была вынесена потоками воды в гребли ниже плотины Каховской ГЭС. Ведь после понижении "паводковой" волны, эти биологические ресурсы окажутся на суше.

Также эксперты считают, что погибнуть также может и пресноводная рыба, как только попадет в соленую сред Черного моря. А жители соленого моря, в свою очередь, в опасности гибели из-за массивного наплыва пресной воды.

"В результате уничтожения Каховской ГЭС ущерб для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей может достигнуть 95 тысяч тонн или около 4 млрд грн. Всего, по предварительным расчетам, ущерб от гибели всех биоресурсов составит до 10,5 млрд гривен", — заявили в министерстве.

Негативные последствия для биоресурсов будут наблюдаться еще на протяжении нескольких лет, даже при условии, что Каховское водохранилище заполнят.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Джо Байден отреагировал на подрыв Каховской ГЭС. По его словам, Америкка не бросит Украину и поддержка только усилится.