Південь України вже за рік перетвориться на пустелю і не тільки: наслідки підриву Каховської ГЕС

Наслідки техногенної катастрофи будуть відчутні ще кілька років, а то й десятки років

Через підрив Каховської ГЕС російськими окупантами на Херсонщині може затопити близько 10 тисяч га сільськогосподарських земель на правобережжі. Під водою на лівому березі регіону може виявитися значно більша площа земель.

Ризики оцінили у міністерстві аграрної політики та продовольства України. Щоб дати докладнішу інформацію, експерти спочатку мають оцінити інформацію про масштаби затоплення.

Крім цього, через техногенну катастрофу буде зупинено водопостачання 31 системи зрошення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей. За даними 2021 року, системи забезпечували зрошення на 584 тис. га, з яких вдавалося зібрати приблизно 4 млн. тонн зернових та олійних культур, на загальну суму приблизно 1,5 млрд. доларів.

Через підрив ГЕС поля в кількох областях можуть залишитися без зрошення і перетворяться на пустелю, що не плодить.

"У 2023 році на правому березі Дніпра працює лише 13 зрошувальних систем. Терористичний акт на Каховській ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем у Херсонській, 74% у Запорізькій та 30% у Дніпропетровській областях. Знищення Каховської ГЕС призведе до того, що поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелю. Без Каховського водосховища постраждають не лише аграрії та водокористувачі, а й джерела питного водопостачання населених пунктів", — сказано в повідомленні.

Крім сільгосп сфери, негативні наслідки чекають і рибну промисловість. Фахівці вже фіксують загибель як молодих особин риб, так і дорослих. Як тільки закінчиться період нересту, то внаслідок падіння рівня води ікра висохне на обмілілих ділянках. Крім цього, на загибель приречена вся фауна водосховища, яка була винесена потоками води в греблі нижче за греблю Каховської ГЕС. Адже після зниження "паводкової" хвилі ці біологічні ресурси виявляться на суші.

Також експерти вважають, що загинути також може і прісноводна риба, як тільки потрапить у солоне середовище Чорного моря. А мешканці солоного моря, у свою чергу, у небезпеці загибелі через масивний наплив прісної води.

"Внаслідок знищення Каховської ГЕС збитки для рибної галузі від загибелі тільки дорослих особин можуть досягти 95 тисяч тонн або близько 4 млрд грн. Загалом, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі всіх біоресурсів становитимуть до 10,5 млрд гривень", — заявили в міністерстві.

Негативні наслідки для біоресурсів будуть спостерігатися протягом кількох років, навіть за умови, що Каховське водосховище заповнять.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Джо Байден відреагував на підрив Каховської ГЕС. За його словами, Америка не покине Україну і підтримка лише посилиться.