Очікується пік підтоплення: де найкритичніша ситуація після підриву Каховської ГЕС (фото, відео)

У Херсоні продовжують рятувати людей після підриву Каховської ГЕС

Після підриву росіянами Каховської ГЕС найскладнішою ситуація залишається у Корабельному райні Херсона, там вода піднялася на 3,5 метри.

Як повідомили в Офісі президента України, у цьому районі міста виявилися підтопленими понад тисячу будинків.

За словами заступника голови ОПУ Олексія Кулеби, по області почали частково відключати електрику та газопостачання. Це робиться задля безпеки місцевого населення.

На місці продовжують працювати рятувальники та волонтери.

У пунктах евакуації можна отримати питну воду та продуктові набори.

Рівень води у Херсоні продовжує підніматися

Потерпілим внаслідок теракту росіян надають житло, також їм видають гроші.

Кулеба додав, що в цьому районі вдалося евакуювати 1500 людей.

Рівень води в Олешках

Насамперед рятують дітей та маломобільні категорії громадян.

Шуменський мікрорайон у Херсоні

"Також надається допомога у порятунку тварин. Евакуація триватиме і завтра (7 червня, — Ред.), і найближчими днями – автобусами та потягом", – зазначив представник команди Володимира Зеленського.

Також критичною ситуація залишається на лівому березі Дніпра, який тимчасово окупований ворогом. Там росіяни не надають населенню необхідної допомоги, людям доводилося рятуватися на дахах будинків.

Водночас, фахівці обіцяли, що саме вранці 7 квітня очікується піковий рівень підтоплення, після чого вода піде на спад.

Раніше Телеграф писав про те, які наслідки підриву Каховської ГЕС для України озвучив Зеленський.