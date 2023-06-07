Подрыв Каховской ГЭС затопил кладбища и свалки: в Минздраве бьют тревогу

Химикаты и возбудители инфекционных болезней могут оказаться в открытых водоемах

Подрыв Каховской ГЭС, который оккупанты совершили в ночь на 6 июня, повлек за собой затопление свалок, кладбищ и т.д. В связи с этим вода может оказаться непригодной для потребления.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, объяснив, что химикаты и возбудители инфекционных болезней могут оказаться в открытых водоемах на территории, подтопленной вследствие подрыва ГЭС.

Центра контроля и профилактики болезней уже работают на местах и отбирают пробы воды из водоемов и колодцев. Тем временем украинцев предупреждают, что для снижения риска возникновения инфекционных заболеваний на пораженных территориях, нужно следовать следующим правилам:

употребляйте исключительно бутилированную или привозную воду;

воду для приготовления пищи следует брать только из проверенных источников. Для этого больше не подходят река или колодец во дворе, а также водопровод, что предназначен для технических целей;

откажитесь от продуктов, подтопленных водой (даже от консервации);

подвергайте все продукты термической обработке (варка, жарка, запекание);

тщательно мойте руки с мылом;

не одевайтесь в загрязненную при подтоплении одежду без предварительной дезинфекции и стирки;.

"В следующие 3-5 дней в Херсонской области и подтопленных районах в Запорожье из-за стремительного падения уровня воды будет наблюдаться мор рыбы. Собирать такую рыбу и употреблять (солить или увядать) категорически запрещено! Есть риск заболевания ботулизмом", — говорится в сообщении.

В областях уже начали формировать запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций.

В Минздраве предупреждают, что в случае плохого самочувствия (рвота, диарея, боли в животе, повышенная температура и другие необычные симптомы), следует немедленно обращаться к врачу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Корабельном районе Херсона наблюдается самая сложная ситуация после подрыва Каховской ГЭС. Вода поднялась на 3,5 метра. Тем временем по области частично начались отключение света и газа.