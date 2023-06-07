От подрыва Каховской ГЭС пострадала и Николаевщина: что натворила "большая вода" (фото и видео)

Проводится эвакуация жителей

После подрыва россиянами Каховской ГЭС самая сложная ситуация остается в Корабельном районе Херсона, где вода поднялась на 3,5 метра. Однако пострадала от "большой воды" и Николаевская область — затоплены и разрушены мосты, дома и огороды жителей.

Об этом рассказал глава Снигуровской военной администрации Иван Кухта.

По состоянию на 7:00 среды, 7 июня, в Николаевской области разрушен мост в селе Елизаветовка, а в селе Галагановка мост полностью затоплен.

Он уточнил, что в настоящее время открыто сообщение между Снигуровкой и селами Васильевка, Евгенивка, Павловка и Тамарино.

Затопленный мост возле села Нововасилевка

Иван Кухта добавил, что из-за подтоплений проводится эвакуация жителей трех домов, затоплено 43 огорода, вода прибывает в дома. Оперативный штаб продолжает работать круглосуточно.

Затопленный пешеходный мост возле села Галагановка

Как сообщал "Телеграф", 6 июня в Николаев привезли первых эвакуированных из затопленного Херсона. Срочно покинуть свои дома вынуждены были многие семьи, в частности и с детьми. Люди впопыхах взяли с собой самое необходимое и отправились на эвакуацию. В поезде, прибывшем в Николаев, находилось около 40-50 человек.