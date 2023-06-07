Від підриву Каховської ГЕС постраждала і Миколаївщина: що наробила "велика вода" (фото та відео)

Проводиться евакуація мешканців

Після підриву росіянами Каховської ГЕС найскладніша ситуація залишається у Корабельному районі Херсона, де вода піднялася на 3,5 метри. Проте постраждала від "великої води" і Миколаївська область — затоплено та зруйновано мости, будинки та городи мешканців.

Про це розповів голова Снігурівської військової адміністрації Іван Кухта.

Станом на 7:00 середи, 7 червня, на Миколаївщині зруйновано міст у селі Єлизаветівка, а у селі Галаганівка міст повністю затоплено.

Він уточнив, що наразі відкрито повідомлення між Снігурівкою та селами Василівка, Євгенівка, Павлівка та Тамарине.

Затоплений міст біля села Нововасилівка

Іван Кухта додав, що через підтоплення проводиться евакуація мешканців трьох будинків, затоплено 43 городи, вода прибуває до будинків. Оперативний штаб продовжує працювати цілодобово.

Затоплений пішохідний міст біля села Галаганівка

Як повідомляв "Телеграф", 6 червня до Миколаєва привезли перших евакуйованих із затопленого Херсона. Терміново залишити свої будинки змушені були багато родин, зокрема з дітьми. Люди похапцем взяли з собою найнеобхідніше і вирушили у евакуацію. У поїзді, що прибув до Миколаєва, пребувало близько 40-50 осіб.