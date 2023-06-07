Подрыв Каховской ГЭС: как Херсонщина переживает второй день подтопления, все подробности (обновляется)

Херсонская область серьезно пострадала от террористических действий русской армии

Среда, 7 июня, стала вторым днем общей борьбы со стихийным бедствием, которое явилось следствием подрыва россиянами Каховской ГЭС. По состоянию на утро только на правом берегу Херсонщины уже затоплено 1852 дома, и вода продолжает прибывать.

Об этом сообщил в утреннем обращении глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. По словам чиновника, сейчас интенсивность подтопления стала несколько меньше, однако разрушения станции оказались весьма значительными. Так что полного спада воды ждать придется еще не скоро.

8:48 В Новой Каховке постепенно начинает сходить вода — об этом свидетельствуют фото и видео из местных пабликов.

На улицах осталось много мусора

Воды становится чуть меньше

Между тем село Корсунка, что находится неподалеку Новой Каховки, к сожалению, полностью ушло под воду. По крайней мере, именно такие данные передают российские оккупанты.

Корсунка на карте

8:25 В ГСЧС показали, как спасают людей из затопленных районов Херсона.

В течение следующих 20 часов в Херсоне ожидается повышение уровня воды в районе Метро. Также ночью стало подтапливать Белозерскую общину, еще вчера днем не успевшую ощутить на себе полностью последствия подрыва станции.

"Ночью к нам обратилось 13 человек, среди которых 5 жителей левобережья", — сообщил Прокудин, говоря об организации эвакуации.

Из опасных зон уже вывезено 1457 человек, из которых 1286 жителей херсонского микрорайона Корабел.

Карта підтоплення Херсонської області

Карта підтоплення Херсона

Тем временем на правом берегу Херсонской области происходит настоящий ужас — кафиры фактически покинули мирных жителей на произвол судьбы. Десяткам тысячам людей пришлось провести ночь на крышах собственных домов из-за слишком высокого уровня воды.

"Телеграф" писал, что сегодня, 7 июня, Херсонщина ожидает пика подтопления. Подробнее читайте в нашем материале.