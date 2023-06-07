Попугай Веня, белки-летяги и не только: из зоопарка "Казкова Диброва" чудом удалось спасти часть животных (видео)

Некоторых животных удалось уберечь от потопа

Из зоопарка "Казкова Диброва", который был уничтожен после подрыва россиянами Каховской ГЭС, все же удалось спасти некоторых животных. Сейчас они в безопасности.

Об этом сообщается на официальной странице зоопарка.

Владельцы зоопарка опубликовали уточняющую информацию по поводу животных, которых удалось спасти из зоопарка. К счастью, некоторых из них удалось уберечь от потопа. Их спасло то, что они были перенесены в дом и не находились на территории "Дибровы".

"Вчера рабочие, находясь в шоковом состоянии, предоставили мне не совсем точную информацию. Некоторые животные не были на территории Дибровы, а находились дома у Вали. Поэтому они остались живы! Наш любимец попугай Веня, белки-летяги, фретки, попугаи, шиншиллы и морские свинки убереглись от потопа", — говорится в сообщении.

В подтверждение своим словам владельцы зоопарка опубликовали видео, на котором можно увидеть спасенных животных. Сейчас они накормлены и находятся в безопасности.

"Это все, что осталось от "Казоковой Дибровы", — говорит автор видео.

Напомним, ранее мы писали о том, что подрыв Каховской ГЭС убьет животных, выселит людей, отравит экологию и уничтожит заводы.

Также мы сообщали о том, как Херсонщина переживает второй день подтопления из-за подрыва ГЭС.