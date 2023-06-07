Папуга Вєня, білки-летяги і не тільки: із зоопарку "Казкова Діброва" дивом вдалося врятувати частину тварин (відео)

Деяких тварин вдалося вберегти від потопу

Із зоопарку "Казкова Діброва", який був знищений після підриву росіянами Каховської ГЕС, все ж таки вдалося врятувати деяких тварин. Нині вони у безпеці.

Про це повідомляється на офіційній сторінці зоопарку.

Власники зоопарку опублікували уточнюючу інформацію щодо тварин, яких вдалося врятувати із зоопарку. На щастя, декого з них вдалося вберегти від потопу. Їх врятувало те, що вони були перенесені до будинку і не знаходилися на території "Діброви".

"Вчора робітники, перебуваючи в шоковому стані, надали мені не зовсім точну інформацію. Деякі тварини не були на території Діброви, а знаходилися вдома у Валі. Тому вони залишилися живі! Наш улюбленець папуга Вєня, білки-летяги, фретки, папуги, шиншили і морськи свинки уберегтися від потопу", — йдеться у повідомленні.

На підтвердження своїм словам власники зоопарку опублікували відео, на якому можна побачити врятованих тварин. Нині вони нагодовані та перебувають у безпеці.

"Це все, що залишилося від "Козакової Діброви"", — каже автор відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що підрив Каховської ГЕС уб’є тварин, виселить людей, отруїть екологію та знищить заводи.

Також ми повідомляли про те, як Херсонщина переживає другий день підтоплення через підрив ГЕС.