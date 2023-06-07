Людям пришлось ночевать на крышах: оккупанты бросили в беде десятки тысяч человек на Херсонщине (фото)

Оккупанты бросили население левобережной части Херсонщины в беде

В оккупированных Алешках Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС не проводится эвакуация населения.

Об этом во время заседания Совбеза ООН заявил постоянный представитель Украины Сергей Кислица.

Украинский дипломат отметил, что оккупантам не интересна судьба местного населения, но при этом россияне успели вывести свои войска из подтопленного города.

Кислица рассказал, что на подконтрольной Киеву территории области планируется или уже проводится эвакуация жителей из 17 населенных пунктов. В общей сложности планируют вывезти 17 тысяч человек.

В то же время он добавил, что на оккупированной части Херсонщины нужно эвакуировать 25 тысяч человек из 20 городов и сел.

Дипломат отметил, что левый берег Днепра, который остается под контролем врага, в разы больше пострадает, чем правый. Кислица заявил, что максимальное затопление территории будет происходить в течение 3-5 дней.

В частности, подтопленными будут Алешки и Голая Пристань. Частичное подтопление ожидает Александровку, Широкую Балку, Софиевку, Виноградное и другие села.

В указанных городах и поселках уровень воды может подняться на 1,5 м и выше.

Кислица подчеркнул, что на данный момент самой плачевной остается ситуация в Алешках.

Как пишут местные Телеграм-каналы, людям пришлось проводить ночь на крышах своих домов, так как другого варианта спастись у них не было. В сети также активно собирают информацию о гражданах, которые нуждаются в помощи. Помогают им местные граждане.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Джо Байден отреагировал на подрыв Каховской ГЭС.