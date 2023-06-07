Людям довелося ночувати на дахах: окупанти кинули у біді десятки тисяч людей на Херсонщині (фото)

Окупанти кинули населення лівобережної частини Херсонщини у біді

В окупованих Олешках Херсонської області після підриву Каховської ГЕС не проводиться евакуація населення.

Про це під час засідання Ради безпеки ООН заявив постійний представник України Сергій Кислиця.

Український дипломат зазначив, що окупантам не цікава доля місцевого населення, але росіяни встигли вивести свої війська з підтопленого міста.

Кислиця розповів, що на підконтрольній Києву території області планується або вже проводиться евакуація мешканців із 17 населених пунктів. Загалом планують вивезти 17 тисяч людей.

Водночас він додав, що на окупованій частині Херсонщини потрібно евакуювати 25 тисяч людей із 20 міст та сіл.

Дипломат зазначив, що лівий берег Дніпра, який залишається під контролем ворога, у рази більше постраждає, аніж правий. Кислиця заявив, що максимальне затоплення території відбуватиметься протягом 3-5 днів.

Зокрема, підтопленими будуть Олешки та Гола Пристань. Часткове підтоплення очікує на Олександрівку, Широку Балку, Софіївку, Виноградне та інші села.

У зазначених містах та селищах рівень води може піднятися на 1,5 м та вище.

Кислиця підкреслив, що наразі найгіршою залишається ситуація в Олешках.

Як пишуть місцеві Телеграм-канали, людям довелося проводити ніч на дахах своїх будинків, оскільки іншого варіанта врятуватись у них не було. У мережі також активно збирають інформацію про громадян, які потребують допомоги. Допомагають їм місцеві громадяни.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Джо Байден відреагував на підрив Каховської ГЕС.