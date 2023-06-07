Підрив Каховської ГЕС затопив цвинтарі та звалища: у МОЗ б’ють на сполох

Хімікати та збудники інфекційних хвороб можуть опинитися у відкритих водоймах

Підрив Каховської ГЕС, який окупанти здійснили в ніч на 6 червня, спричинив затоплення звалищ, цвинтарів тощо. У зв’язку з цим вода може виявитися непридатною для споживання.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України, пояснивши, що хімікати та збудники інфекційних хвороб можуть опинитися у відкритих водоймах на території, підтопленій внаслідок підриву ГЕС.

Центру контролю та профілактики хвороб уже працюють на місцях та відбирають проби води з водойм та колодязів. Тим часом українців попереджають, що для зниження ризику виникнення інфекційних захворювань на уражених територіях потрібно слідувати таким правилам:

вживайте виключно бутильовану або привізну воду;

воду для приготування їжі слід брати з перевірених джерел. Для цього більше не підходять річка або криниця у дворі, а також водопровід, що призначений для технічних цілей;

відмовтеся від продуктів, підтоплених водою (навіть від консервації);

піддавайте всі продукти термічній обробці (варіння, смаження, запікання);

ретельно мийте руки з милом;

не одягайтеся в забруднений при підтопленні одяг без попередньої дезінфекції та прання;

"У наступні 3-5 днів на Херсонщині та підтоплених районах на Запоріжжі через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби. Збирати таку рибу і вживати (солити чи в’ялити) категорично заборонено! Є ризик захворювання на ботулізм", — йдеться у повідомленні.

В областях вже почали формувати запаси антибіотиків та сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій.

У МОЗ попереджають, що у разі поганого самопочуття (блювання, діарея, біль у животі, підвищена температура та інші незвичайні симптоми), слід негайно звертатися до лікаря.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Корабельному районі Херсона спостерігається найскладніша ситуація після підриву Каховської ГЕС. Вода піднялася на 3,5 метри. Тим часом по області частково почалися відключення світла та газу.