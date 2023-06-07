Херсон під водою: "Телеграф" показав масштаби катастрофи, яка сталася з містом (фото, відео)

Вода продовжує прибувати до обласного центру

Південь України вже другий день переживає наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. Показати весь масштаб лиха, що налетіло на Херсонщину, вирушив "Телеграф".

Наш кореспондент відвідав Херсон, де деякі вулиці опинилися під водою і тепер більше нагадують Венецію.

Але, держава не залишає людей віч-на-віч із бідою і проводить евакуацію. Вода, яка ще вчора прийшла до обласного центру, продовжує прибувати і порятунок громадян здійснюється на човнах.

Таку постапокаліптичну картину зараз можна спостерігати одразу у кількох районах міста.

На Корабельній площі прямо зараз рятувальники вивозять людей на човнах. Про евакуацію оголошують гучномовцями.

Вода тим часом продовжує змивати все на своєму шляху.

У деяких будинках до сих пір продовжують залишатися люди. Їх одного за одним вивозять у безпечні місця.

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