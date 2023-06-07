Безглузде варварство росіян. Чому підрив Каховської ГЕС не зупинить контрнаступ ЗСУ

Черговий акт тероризму не принесе окупантам користі

Мотивом для підриву греблі Каховського водосховища могло стати бажання російських окупантів зірвати контрнаступальну операцію ЗСУ. Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За словами речниці, в очікуванні приходу на окуповані території української армії у загарбників "здають нерви", тому вони роблять усе можливе, щоб ускладнити просування наших військ.

Варто зазначити, що аналогічну версію підтримують й чимало військових експертів, політиків та західних журналістів, адже терористичні методи ведення війни цілком вкладаються в звичну стратегію "другої армії світу".

"Телеграф" звернувся до екс-військовика, експерта з питань оборони і безпеки Олега Старікова, аби з'ясувати, який вплив матиме екоцид, влаштований росією в Херсонській області, на процес деокупації наших територій.

Зупинити хід операції неможливо

За попередніми даними, в результаті підриву російськими окупантами греблі Каховського водосховища були повністю затоплені більше тисячі житлових будинків у 80 населених пунктах Херсонщин. Про це заявив президент Володимир Зеленський, зазначивши, що більш предметно казати про масштаби наслідків теракту можна буде не раніше, аніж за тиждень, коли рівень води остаточно знизиться.

Водночас, вже зараз очевидно, що схід такої кількості води призведе не лише до екоциду, а й до значних пошкоджень місцевої інфраструктури та комунікацій, а розмиті грунтові дороги залишатимуться непридатними для використання протягом тривалого часу.

Росія цілком очікувано і вже традиційно звинуватила у власному злочині Україну, проте відносну користь від влаштування потопу гіпотетично могли отримати виключно окупанти. За словами Наталі Гуменюк, терактом на Каховській ГЕС росіяни намагалися унеможливити просування наших військових шляхом форсування лівого берега Дніпра.

"Вони настільки втомилися чекати, з якого напрямку він відбудеться (контрнаступ – Ред.), що будь-яка активність Сил оборони, зокрема, і посилення контрбатарейної роботи, призвели до того, що у них не витримали нерви. Зараз вони намагаються збільшити площу водної поверхні, щоб українські сили оборони не вдалися до форсування. Вони більше не почуваються захищеними на лівому березі і усвідомлюють, що безпечних місць дислокації для них фактично немає. І саме тому вони вже за принципом "після мене хоч потоп", даруйте на каламбурі, діють саме так", – заявила речниця.

Попри визнання катастрофічних наслідків екоциду, влаштованого державою-терористом, вище військово-політичне керівництво України не має сумнівів у тому, що контрнаступальна операція ЗСУ буде вдалою. У цьому українців запевнив не лише глава держави, а й секретар РНБО Олексій Данілов. Посадовець підкреслив, що подібні дії окупантів доводять їхню неспроможність захопити Україну військовим шляхом, а тому всі захоплені росією території незабаром будуть звільнені.

Ба більше, за словами командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерала-лейтенанта Сергія Наєва, при розробці контрнаступальної операції військове командування передбачало сценарій з підривом росіянами Каховської ГЕС і враховувало можливі наслідки розливу води на стратегічних напрямках, тому завадити планам нашої армії ворогу не вдалося.

Якщо план наступу української армії вже відпрацьовано і узгоджено головнокомандувачем, а операція почалася, зупинити її неможливо, каже військовий експерт Олег Старіков. За його словами, на цьому етапі плани можуть коригуватися з урахуванням зміни обставин, проте зупиняти наступальні бойові дії в ході їх виконання ніхто не буде, хоч би до яких диверсій вдавався ворог.

"Якщо в планах Генштабу були операції на півдні, вони можуть бути відтерміновані або скориговані, проте на загальну картину на фронті і, тим більше, на сам намір наступу ця катастрофа не вплине. Крім того, вибір локації для диверсії взагалі позбавляє цей злочин будь-якого воєнного значення. Якби щось подібне було скоєне поблизу Бердянська, Маріуполя або Мелітополя, це мало б бодай якийсь сенс, а в даному разі воєнні мотиви і логіку росіян прослідкувати складно", — каже експерт в коментарі "Телеграфу".

"Стратегія безумця" у дії

Звинувачуючи Україну у підриві власної ГЕС, кремль заявив, що "навмисна диверсія" була скоєна Києвом буцімто через "відсутність успіхів при контрнаступі ЗСУ", який "захлинається".

Насправді ж, попри відсутність офіційної інформації про початок і хід контрнаступальної операції, останні дні стали досить вдалими для української армії. Так, напередодні теракту на Херсонщині заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку наші військові рухаються досить широким фронтом, мають успіх і займають панівні висоти.

За день до цього Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські сили успішно просунулися на 400 метрів у невизначеному районі на Сватівському напрямку та звільнили значну ділянку Іванівського лісу.

За словами Олега Старікова, скидається на те, що справжнім мотивом підриву Каховської ГЕС став не стільки зрив контрнаступу ЗСУ, скільки відпрацьована кремлем тактика підвищення ставок для примусу України до "миру", адже перемогти Україну на полі бою росіянам не вдається.

Ймовірно, обстріл аміакопроводу в Куп'янському районі Харківщини, спроби зриву зернової угоди та підрив греблі Каховського водосховища — ланки одного ланцюжка в так званій "стратегії безумця", яку використовує володимир путін, каже Олег Старіков.

"Глава рф намагається навязати Заходу думку про те, що він не рахується з правилами і піде на все, аби досягти своєї мети, а спроби завадити йому призведуть до катастрофічних наслідків. За цією логікою, наступним кроком повинен стати демонстраційний ядерний вибух у Семипалатинську або водневий на Новій Землі", — припускає експерт.