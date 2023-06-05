Витік аміаку на Харківщині: окупанти пошкодили трубопровід у Куп’янському районі, подробиці

Внаслідок ворожих ударів на Харківщині відбулася розгерметизація трубопроводу.

Російські війська завдали удару по аміакопроводу в Харківській області, внаслідок чого стався витік хімічної речовини.

Про це повідомляє у понеділок, 5 червня, увечері у своєму телеграм-каналі голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"У Куп‘янському районі російські окупанти пошкодили трубопровід із аміаком", — написав він, додавши, що це сталося внаслідок ворожих ударів по трубопроводу.

У зв’язку з надзвичайною подією в області розгорнуто Штаб із ліквідації наслідків ситуації, а на місці працюють усі профільні служби.

Інших подробиць Синєгубов не повідомив, зазначивши, що про всі деталі влада повідомлятиме згодом.

UPD. Станом на 22:29 голова ОДА повідомив, що заміри у місті Куп‘янськ показують, що наявність аміаку у повітрі відсутня.

"За попередніми повідомленнями фахівців, які працюють на місці, загрози розповсюдження небезпечних речовин у Куп’янській громаді немає", — написав він.

Разом із тим він додав, що у більш наближених до кордону з рф населених пунктах Кучерівці, Синьківці, Петропавлівці тривають заміри.

"Телеграф" нагадує, що аміак — це безбарвний токсичний газ з різким запахом, що задушує, добре розчинний у воді і вибухонебезпечний. Газ легший за повітря, тому для захисту необхідно використовувати укриття, підвали та нижні поверхи будинків.

Варто зазначити, що це вже не перший випадок, коли росіяни ставлять українців під загрозу отруєння хімічними речовинами. Так 21 березня 2022 року стало відомо про те, що через попадання російського снаряда стався витік аміаку на хімзаводі в Сумах.

А 23 березня того ж року обстрілами було пошкоджено ємність з аміаком на хімзаводі у Чернігові.