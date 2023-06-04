Успішно обороняються і навіть просуваються вперед: у ЗСУ повідомили про успіхи на сході України

Українські бійці демонструють успіхи на сході країни

Ситуація на сході України залишається складною, але українські захисники змогли просунутися на деяких ділянках фронту.

Як повідомляє Military Media Center, окупанти посилили свої підрозділи штурмовими загонами "Шторм Z", які складаються з ув’язнених, яких підготували до ведення наступальних дій у спеціальних таборах.

Зазначається, що за допомогою цих загонів окупанти розпочали наступальні дії біля населених пунктів Максютівка, Новоселівське, Куземівка, Макіївка, Білогорівка, Спірне. Бої на цих ділянках тривають майже цілодобово.

Разом з тим, бійці ЗСУ на деяких дільницях змогли не лише відбити атаки противника, а й успішно контратакувати та просунутися.

"Як приклад, хочу відмітити роботу підрозділу 92 окремої механізованої бригади, який не лише відбив атаку ворога на Сватівському напрямку, але й успішно контратакував і на його "плечах" просунувся вперед на 400 метрів", — розповів командувач Сухопутних сил ЗСУ Олександр Сирський.

Як ще один приклад він наголосив на діях бійців 80 ОДШБ, які змогли звільнити значну ділянку в Іванівському лісі.

Нагадаємо, зараз темпи бойових дій біля Бахмута сповільнилися, оскільки окупанти проводять ротацію підрозділів і змінюють найманців ПВК "Вагнера" на російську регулярну армію.