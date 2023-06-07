Херсон под водой: "Телеграф" показал масштабы катастрофы, которая случилась с городом (фото, видео)

Вода продолжает прибывать в областной центр

Юг Украины уже второй день переживает последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС. Показать весь масштаб бедствия, которое обрушилось на Херсонщину, отправился "Телеграф".

Наш корреспондент посетил Херсон, где некоторые улицы оказались под водой и теперь больше напоминают Венецию.

Но, государство не оставляет людей один на один с бедой и проводит эвакуацию. Вода, которая еще вчера пришла в областной центр, продолжает прибывать и спасение граждан осуществляется на лодках.

Такую постапокалиптическую картину сейчас можно наблюдать сразу в нескольких районах города.

На Корабельной площади прямо сейчас спасатели вывозят людей на лодках. Об эвакуации объявляют по громкоговорителям.

Вода тем временем продолжает смывать все на своем пути.

В некоторых домах по-прежнему продолжают оставаться люди. Их одного за одним вывозят в безопасные места.

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