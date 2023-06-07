Бессмысленное варварство россиян. Почему подрыв Каховской ГЭС не остановит контрнаступление ВСУ

Очередной акт терроризма не принесет оккупантам пользы

Мотивом для подрыва плотины Каховского водохранилища могло стать желание российских оккупантов сорвать контрнаступательную операцию ВСУ. Об этом в эфире "Радио Свобода" заявила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. По словам спикера, в ожидании прихода на оккупированные территории украинской армии у захватчиков "сдают нервы", поэтому они делают все возможное, чтобы усложнить продвижение наших войск.

Стоит отметить, что аналогичную версию поддерживают и многие военные эксперты, политики и западные журналисты, ведь террористические методы ведения войны полностью укладываются в привычную стратегию "второй армии мира".

"Телеграф" обратился к экс-военному, эксперту по вопросам обороны и безопасности Олегу Старикову, чтобы выяснить, какое влияние будет иметь экоцид, устроенный россией в Херсонской области, на процесс деоккупации наших территорий.

Остановить ход операции невозможно

По предварительным данным, в результате подрыва российскими оккупантами плотины Каховского водохранилища были полностью затоплены более тысячи жилых домов в 80 населенных пунктах Херсонской области. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отметив, что более предметно говорить о масштабах последствий теракта можно будет не раньше, чем через неделю, когда уровень воды окончательно снизится.

В то же время, уже сейчас очевидно, что сход такого количества воды приведет не только к экоциду, но и к значительным повреждениям местной инфраструктуры и коммуникаций, а размытые грунтовые дороги будут оставаться непригодными для использования в течение длительного времени.

Россия вполне ожидаемо и уже традиционно обвинила в собственном преступлении Украину, однако относительную пользу от организации потопа гипотетически могли получить исключительно оккупанты. По словам Натальи Гуменюк, терактом на Каховской ГЭС россияне пытались сделать невозможным продвижение наших военных путем форсирования левого берега Днепра.

"Они настолько устали ждать, с какого направления оно произойдет (контрнаступление – Ред .), что любая активность Сил обороны, в частности, и усиление контрбатарейной работы, привели к тому, что у них не выдержали нервы. Сейчас они пытаются увеличить площадь водной поверхности, чтобы украинские силы обороны не прибегли к форсированию. Они больше не чувствуют себя защищенными на левом берегу и осознают, что безопасных мест дислокации для них фактически нет, и именно поэтому они уже по принципу "после меня хоть потоп", простите за каламбур, действуют именно так", – заявила спикер.

Несмотря на признание катастрофических последствий экоцида, устроенного государством-террористом, высшее военно-политическое руководство Украины не сомневается в том, что контрнаступательная операция ВСУ будет удачной. В этом украинцев заверил не только глава государства, но и секретарь СНБО Алексей Данилов. Чиновник подчеркнул, что подобные действия окупантов доказывают их неспособность захватить Украину военным путем, а потому все захваченные россией территории вскоре будут освобождены.

Более того, по словам командующего Объединенными силами ВСУ генерала-лейтенанта Сергея Наева, при разработке контрнаступательной операции военное командование предусматривало сценарий с подрывом россиянами Каховской ГЭС и учитывало возможные последствия разлива воды на стратегических направлениях, поэтому помешать планам нашей армии врагу не удалось.

Если план наступления украинской армии уже отработан и согласован главнокомандующим, а операция началась, остановить ее невозможно, говорит военный эксперт Олег Стариков. По его словам, на этом этапе планы могут корректироваться с учетом изменения обстоятельств, однако останавливать наступательные боевые действия в ходе их выполнения никто не будет, к каким бы диверсиями ни прибегал враг.

"Если в планах Генштаба были операции на юге, они могут быть отсрочены или скорректированы, однако на общую картину на фронте и, тем более, на само намерение наступления эта катастрофа не повлияет. Кроме того, выбор локации для диверсии вообще лишает это преступление военного значения. Если бы что-то подобное было совершено вблизи Бердянска, Мариуполя или Мелитополя, это имело бы хоть какой-то смысл, а в данном случае военные мотивы и логику россиян проследить сложно", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

"Стратегия безумца" в действии

Обвиняя Украину в подрыве собственной ГЭС, кремль заявил, что "преднамеренная диверсия" была совершена Киевом якобы из-за "отсутствия успехов при контрнаступлении ВСУ", которое "захлебывается".

На самом же деле, несмотря на отсутствие официальной информации о начале и ходе контрнаступательной операции, последние дни стали достаточно удачными для украинской армии. Так, накануне теракта в Херсонской области заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на Бахмутском направлении наши военные продвигаются достаточно широким фронтом, имеют успех и занимают господствующие высоты.

За день до этого Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские силы успешно продвинулись на 400 метров в неопределенном районе на Сватовском направлении и освободили значительный участок Ивановского леса.

По словам Олега Старикова, похоже, что истинным мотивом подрыва Каховской ГЭС стал не столько срыв контрнаступления ВСУ, сколько отработанная кремлем тактика повышения ставок для принуждения Украины к "миру", ведь победить Украину на поле боя россиянам не удается.

Вероятно, обстрел аммиакопровода в Купянском районе Харьковщины, попытки срыва зернового соглашения и подрыв дамбы Каховского водохранилища — звена одной цепочки в так называемой "стратегии безумца", которую использует владимир путин, говорит Олег Стариков.

"Глава рф пытается навязать Западу мысль о том, что он не считается с правилами и пойдет на все, чтобы достичь своей цели, а попытки помешать ему приведут к катастрофическим последствиям. По этой логике, следующим шагом должен стать демонстрационный ядерный взрыв в Семипалатинске или водородный на Новой Земле", — предполагает эксперт.