Наступление на востоке и намек на Бахмут: Маляр сделала громкие заявления

В Минобороны продолжают интриговать по поводу контрнаступления Украины. Только сегодня, 5 июня там заявили о начале продвижения ВСУ на "некоторых" направлениях, как чуть позже появился новый пост от Анны Маляр по поводу Бахмута и атаки Сил обороны.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на пост заместителя министра обороны Украины.

Так, появилась информация, что войска Оперативно стратегической группировки войск "Хортица" совершают наступательные действия на восточном фронте.

"Несмотря на жесткое сопротивление и попытки противника удержать занимаемые рубежи и позиции, наши части в ходе ведения боев продвинулись вперед на нескольких направлениях:

Орехово-Васильевка, Прасковьевка о т 200-1600 м.

Ивановское, Клещиевка от 100 -700 м.",- говорит Маляр.

Кроме того, Анна Маляр опубликовала интересную карту, где был отмечен город Бахмут. Примечательным является то, что он обведен красным кругом. Что именно она имела ввиду пока непонятно. Так или иначе, вероятно, скоро украинцев ждет какая-то приятная новость из города-крепости.

Новость дополняется…