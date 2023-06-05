россия отразила воображаемое "контрнаступление ВСУ". Зачем им распространять фейки?

рф хвастается, что сорвала "большое украинское наступление в 5 точках"

Минобороны россии в понедельник ночью похвасталось, что войска рф якобы сорвали "большое украинское наступление в пяти точках" вдоль фронта. Но есть нюанс — контрнаступление ВСУ не начиналось. СтратКом предупреждает о подготовке оккупантами шквала ИПСО, которые будут касаться именно боевых действий ВСУ. "Телеграф" разбирается, зачем это россиянам.

герасимов остановил "огромную атаку", — рф

После полуночи 5 июня в Telegram-канале Министерства обороны россии появилось сообщение о начале крупномасштабного наступления со стороны Украины. Обычно словами "большое наступление" россияне называют украинские контрнаступления.

россиянам померещилось начало контрнаступления

Там говорят, что Украина утром 4 июня начала контрнаступление на пяти участках фронта: на юге Донецкого направления, введя в бой 23 и 31 механизированные бригады из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений. Всего Киев якобы привлек шесть механизированных и два танковых батальона.

Напоследок в россии хвастаются, что снова всех победили: своих задач ВСУ якобы не достигли и понесли потери в живой силе и технике. А начальник генштаба россии валерий герасимов якобы лично находился в районе атаки ВСУ.

В качестве доказательства минобороны рф показало видео, где происходит какой-то бой и военная техника подвергается обстрелу в поле. Его распространяют и пропагандистские Telegram-каналы с подписями "разгром колонны техники США".

Кроме этого, песню о наступательных действиях завели и военкоры, например, Александр Коц говорит, что после "вчерашнего неуспеха", ВСУ большими силами пошли еще куда-то, запутывая читателей топонимами Артемовск (старое название) и Бахмут (новое название) в одном абзаце.

Военные коры подхватили песню о "великом наступлении" большими силами

Присоединился к волне паники и гауляйтер оккупированной части Запорожской области Владимир Рогов. Тот в Telegram уже два дня подряд рассказывает, что "контрнаступление началось", бои якобы возобновились в понедельник и в атаку "бросили еще большие силы, чем вчера".

Заявления минобороны россии пока никем не подтверждены.

Украина начало контрнаступления не подтверждает

Украинское Минобороны не комментировало эту информацию, поэтому заявления российского оборонного ведомства остаются на уровне слухов. Тем более что Управление стратегических коммуникаций ВСУ сегодня предостерегло: в ближайшее время россия усилит дезинформацию о действиях украинской и своей армии.

"российские оккупационные войска активизируют свои информационно-психологические операции. В российских телеграмм-каналах и соцсетях планируется усиление нашествия распространений ложной информации о боевых действиях ВСУ. Да и собственных формирований. российские пропагандисты будут распространять недостоверную информацию о контрнаступлении, его направлениях и потерях украинского войска. Даже если контрнаступления и нет", — говорит СтратКом.

Там добавили, что россияне заготовили старые видео и фото, показывающие подбитую технику, погибших и пленных. А также другие фейковые материалы. В СтратКоме призвали получать проверенную информацию только в оперативных сводках Генштаба ВСУ, структур стратегических коммуникаций и от определенных официальных спикеров Сил обороны и ВСУ.

Что известно точно – ВСУ продолжают продвигаться под Бахмутом. Об этом сообщил Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Украинским силам удалось уничтожить позиции россиян вблизи города. Генштаб в сводке упомянул 29 боевых столкновений на территории Донецкой и Луганской областей.

В любом случае, если контрнаступление и начнется, о его начале никто предупреждать не собирается. Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр попросила не обсуждать действия военных, ведь "планы любят тишину".

Чтобы что?

Кроме деморализации украинцев, о которой говорит СтратКомом, у молниеносной волны "победных новостей" россиян могут быть еще некоторые цели. Например, BBC считает, что последние признаки активизации рф в информационном пространстве могут быть попыткой москвы взять под контроль нарратив.

AP предполагает, что герасимов "появился" на передовой неслучайно — объявление о его прямом участии в битве может быть ответом на критику некоторых российских военных блогеров, в частности главаря ЧВК "Вагнер" евгения пригожина, что российское военное руководство недостаточно заметно на фронте или нет берет на себя достаточный контроль или ответственность за свою страну.

Кроме того, дезинформация россиян об "отраженном контрнаступления" уже начала распространяться по западным СМИ. Центр противодействия дезинформации заметил, что нидерландская журналистка Соня ван ден Энде со ссылкой на минобороны россии и генерала Герасимова заявила, что "украинское контрнаступление провалилось". А немецко-финский блогер Ким Дотком в Twitter написал, что лидеры стран Запада "знают, что Украина не победит россию в контрнаступлении". Блогер обвиняет западных союзников Украины в "трате бесчисленного количества жизней" из-за якобы приказов Украине не соглашаться на мирное соглашение с россией.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению.