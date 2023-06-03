"Мы готовы": Зеленский сделал громкое заявление о контрнаступлении ВСУ

Не знаю точно, сколько времени это займет и какую цену мы заплатим, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению. Ранее он говорил, что украинцы заметят, когда оно начнется по тому, что начнут освобождаться территории, а россияне его почувствуют.

Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal.

"Не знаю точно, сколько времени это займет и какую цену мы заплатим", — добавил он.

Президент добавил, что Украине нужны дополнительные системы Patriot для защиты как гражданских, так и военных на передовой.

"Нам нужны дополнительные системы Patriot для защиты как гражданских, так и военных на передовой. У рф преимущество в воздухе. Отсутствие защиты от авиации врага означает, что погибнет много солдат во время контрнаступления", — сказал он.

Зеленский также подчеркнул, что нынешний президент США Джо Байден помогает Украине больше, чем предыдущий — Дональд Трамп.

"Понимаю, когда последний был президентом, не было полномасштабной войны. Но вероятная смена администраций пугает", — отметил он.

Напомним, ранее экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко советовал украинцам, которые ожидают скорейшего контрнаступления, оставить эмоции в стороне. У нас должен быть прагматичный рациональный подход, мы должны быть терпеливыми, подчеркнул он.

Как ранее рассказывал "Телеграф", во время обсуждений о грядущем контрнаступлении ВСУ многие гадают, как Украине удастся прорваться сквозь укрепления россиян, которые они настроили на оккупированных территориях за последнее время. Однако существует еще одна вещь, на которую до этого момента мало кто обращал внимания.