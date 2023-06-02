Россияне его почувствуют: Зеленский высказался о том, когда начнется контрнаступление

Украина продолжает тщательно готовиться к освобождению оккупированных россией земель

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте и рассказал, когда может начаться контрнаступление ВСУ. Несколько недель назад глава государства заявлял, что украинским воинам необходимо еще немного времени на подготовку.

Об этом шла речь во время брифинга с президентом Эстонии Аланом Карисом. Главы стран обсудили войну в Украине и дальнейшее сотрудничество.

Президент Зеленский отметил, что точной даты начала контрнаступления нет. Украинцы заметят, когда оно начнется, ведь территории начнут освобобождаться от оккупации, а россияне его даже почувствуют.

"Это не кино, мне сложно сказать, как вы увидите контрнаступление. Главное, чтобы это увидела россия, и не только увидела, но и почувствовала. Особенно мы говорим о тех войсках, которые оккупировали нашу территорию. Деоккупация наших территорий — это и есть результат контрнаступления", — сказал Владимир Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет, чтобы контрнаступление сорвалось. Свое мнение он аргументировал якобы страхом за жизни украинцев, ведь наступающая сторона всегда несет потери больше, чем обороняющаяся.