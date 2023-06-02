Для наступления ВСУ существует серьезное препятствие: и это не россия

Если ВСУ сможет прорвать один небольшой участок фронта, то у россиян все может посыпаться

Во время долгих обсуждений о грядущем контрнаступлении ВСУ многие гадают, как Украине удастся прорваться сквозь укрепления россиян, которые они настроили на оккупированных территориях за последнее время. Однако, существует еще одна вещь, на которую до этого момента мало кто обращал внимания.

О ней написала американская газета The Washington Post.

Журналисты этого издания обратили внимание, как ни странно, не на российские укрепления, а на украинские. Ведь, чтобы прорвать оборону рф сначала нужно пройти свою собственную. Речь идет о, например, минных полях, которые Украина успешно и обильно создавала, чтобы остановить оккупантов в начале полномасштабного вторжения. Теперь, считают в издании, ВСУ придется перед наступлением посылать саперов на "передок", чтобы те очистили путь для тяжелой техники.

Одна из причин, почему контрнаступление не началось, говорится в материале, – ВСУ выискивают слабые места в российских оборонных позициях. Россияне хотят направить украинское контрнаступление в один узкий участок фронта, чтобы там артиллерией быстро его подавить.

В это же время, обращают внимание журналисты, пока союзники помогают Киеву с ракатемами, бронированной техникой и боеприпасами, недостаточно, по мнению авторов, внимания уделяется инженерной технике, которая будет важна при контрнаступлении.

Где начнется контрнаступление — неизвестно, но многие говорят о Запорожском направлении, благодаря прорыву, на котором ВСУ смогут перерезать россиянам сухопутный коридор с Крымом.

Перед Украиной может встать проблема – как двигаться через российские минные поля. Генштаб отказался раскрыть детали по технике, которая будет использоваться для этой цели во время контрнаступления. Однако, в материале отмечается, что если ВСУ сможет прорвать один небольшой участок фронта, то у россиян все может посыпаться.

Напомним, ранее эксперты называли способы, как легко можно обойти "линии Вагнера".

Также мы сообщали, что украинцам объяснили, почему "линия Вагнера" не спасет россиян.