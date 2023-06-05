Маляр о ситуации на фронте: "Кое-где переходим в наступление"

Враг в обороне и хочет удержать позиции

На некоторых направлениях фронта украинские военные начали переходить к наступательным действиям. Самым горячим направлением сейчас по-прежнему остается Бахмутское.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, приоткрыв некоторые подробности того, что сейчас происходит на фронте.

"Мы продолжаем оборону, которую начали 24 февраля 2022 года. Оборонительная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям", — отметила она.

По словам Маляр, Бахмутское направление по-прежнему остается эпицентром боевых действий. Там украинские воины продвигаются довольно широким фронтом и умеют успех.

"Занимаем господствующие высоты. Враг в обороне, хочет удержать позиции. На юге – враг в обороне. Продолжаются бои местного значения. Почему россияне активно запускают информацию о контрнаступлении? Потому что им нужно отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении", — подытожила замминистра.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Минобороны россии сделало фейковое заявление о том, что войска рф якобы отразили "большое украинское наступление в пяти точках". Однако контрнаступление ВСУ еще даже не началось.