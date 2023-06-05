Утечка аммиака на Харьковщине: оккупанты повредили трубопровод в Купянском районе, подробности

В результате вражеских ударов на Харьковщине произошла разгерметизация трубопровода.

Российские войска нанесли удар по аммиакопроводу в Харьковской области, в результате чего произошла утечка химического вещества.

Об этом сообщает в понедельник, 5 июня, вечером в своем телеграм-канале глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

"В Купянском районе российские оккупанты повредили трубопровод с аммиаком", — написал он, добавив, что это произошло вследствие вражеских ударов по трубопроводу.

В связи с чрезвычайным происшествием в области развернут Штаб по ликвидации последствий ситуации, а на месте работают все профильные службы.

Других подробностей Синегубов не сообщил, отметив, что обо всех деталях власти будут сообщать впоследствии.

UPD. По состоянию на 22:29 глава ОГА сообщил, что замеры в городе Купянск показывают, что наличие аммиака в воздухе отсутствует.

"По предварительным сообщениям работающих на месте специалистов угрозы распространения опасных веществ в Купянском обществе нет", — написал он.

Вместе с тем он добавил, что в более приближенных к границе с рф населенных пунктах Кучеровка, Синьковка, Петропавловка продолжаются замеры.

"Телеграф" напоминает, что аммиак — это бесцветный токсичный газ с резким удушающим запахом, хорошо растворимый в воде и взрывоопасный. Газ легче воздуха, поэтому для защиты необходимо использовать укрытия, подвалы и нижние этажи домов.

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда россияне ставят жителей Украины под угрозу отравления ядовитыми веществами. Так 21 марта 2022 года стало известно о том, что из-за попадания российского снаряда произошла утечка аммиака на химзаводе в Сумах.

А 23 марта того же года обстрелами была повреждена емкость с аммиаком на химзаводе в Чернигове.