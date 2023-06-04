Успешно обороняются и даже продвигаются вперед: в ВСУ сообщили об успехах на востоке Украины

Украинские бойцы демонстрируют успехи на востоке страны

Ситуация на востоке Украины остается сложной, но при этом украинские защитники смогли продвинуться на некоторых участках фронта.

Как сообщает Military Media Center, оккупанты усилили свои подразделения штурмовыми отрядами "Шторм Z", состоящих из заключенных, которых подготовили к ведению наступательных действий в специальных лагерях.

Отмечается, что с помощью этих отрядов оккупанты начали наступательные действия возле населенных пунктов Максютовка, Новоселовское, Куземивка, Макеевка, Белогоровка, Спирне. Бои на этих участках ведутся почти круглосуточно.

Вместе с тем, бойцы ВСУ на некоторых участках смогли не только отбить атаки противника, но и успешно контратаковать и продвинуться.

"Как пример, хочу отметить работу подразделения 92 отдельная механизированная бригада, которая не только отразила атаку врага на Сватовском направлении, но и успешно контратаковала и на его "плечах" продвинулась вперед на 400 метров", — рассказал командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Сырский.

В качестве еще одного примера он отметил действия бойцов 80 ОДШБ, которые смогли освободить значительный участок в Ивановском лесу.

Напомним, в настоящее время темпы боевых действий возле Бахмута замедлились, поскольку оккупанты проводят ротацию подразделений и меняют наемников ЧВК "Вагнера" на российскую регулярную армию.