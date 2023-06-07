Тонни мертвої риби плавають у Дніпрі: страшні відео наслідків трагедії на Каховській ГЕС
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Рибоохоронний патруль виявив місце масової загибелі риби
У селі Мар’янське на Дніпропетровщині через падіння рівня води після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС масово гине риба.
Жахливі відео опублікував голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Дніпропетровщина – масовий мор риби внаслідок терористичного знищення Каховської ГЕС росіянами", — підписав він кадри.
Чоловік, що знімав відео, уточнив, що вранці 7 червня рибоохоронний контроль на Каховському водосховищі у селі Мар’янське виявив мор риби – карася.
"У зв’язку з падаючим рівнем води водні біоресурси знаходяться на землі. Карась в одному місці, далі під час обстеження берегової смуги Каховського водосховища риби не виявлено", — коментує він моторошні кадри.
Нагадаємо, після підриву Каховської ГЕС росіянами у Новій Каховці затопило зоопарк "Казкова Діброва", де мешкало близько 300 тварин. Більшість звірів загинули, проте деяких дивом вдалося вберегти від потопу.
Як повідомляв "Телеграф", у Міністерстві охорони здоров’я України попередили, що підрив Каховської ГЕС спричинив затоплення звалищ, цвинтарів тощо. У зв’язку з цим вода може виявитися непридатною для споживання, а хімікати та збудники інфекційних хвороб можуть опинитися у відкритих водоймах.
Раніше ми розповідали, що підрив Каховської ГЕС уб’є тварин, виселить людей, отруїть екологію та знищить заводи.