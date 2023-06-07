Тонны мертвой рыбы плавают в Днепре: страшные видео последствий трагедии на Каховской ГЭС

Рыбоохранный патруль обнаружил место массовой гибели рыбы

В селе Марьянское Днепропетровской области из-за падения уровня воды после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС массово гибнет рыба.

Ужасные видео опубликовал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Днепропетровщина – массовый мор рыбы в результате террористического уничтожения Каховской ГЭС россиянами", — подписал он кадры.

Мужчина, снимавший видео, уточнил, что утром 7 июня рыбоохранный контроль на Каховском водохранилище в селе Марьянское обнаружил мор рыбы — карася.

"В связи с падающим уровнем воды водные биоресурсы находятся на земле. Карась в одном месте, далее при обследовании береговой полосы Каховского водохранилища рыбы не обнаружено", — комментирует он жуткие кадры.

Напомним, после подрыва Каховской ГЭС россиянами в Новой Каховке затопило зоопарк "Казкова Диброва", где проживало около 300 животных. Большинство зверей погибло, однако некоторых чудом удалось уберечь от потопа.

Как сообщал "Телеграф", в Министерстве здравоохранения Украины предупредили, что подрыв Каховской ГЭС повлек за собой затопление свалок, кладбищ и т.д. В связи с этим вода может оказаться непригодной для потребления, а химикаты и возбудители инфекционных болезней могут оказаться в открытых водоемах.

Ранее мы рассказывали, что подрыв Каховской ГЭС убьет животных, выселит людей, отравит экологию и уничтожит заводы.