Бесполезные: украинцы "поблагодарили" ООН за "мощную" реакцию на подрыв Каховской ГЭС (фото)

Свою "благодарность" активисты оставили на машинах ООН

Киевские активисты "обновили" внедорожники ООН и ВОЗ, которые стояли на одной из киевских парковок, сделав на них надписи "uselles" (в переводе — бесполезные). Таким образом они выразили свое возмущение безразличию Организации Объединенных Наций к подрыву Каховской ГЭС российскими оккупантами.

Соответствующие фотографии автомобилей на своей странице в Twitter опубликовал пользователь Йось.

"Вчера в Украине россия устроила крупнейшую техногенную катастрофу последних десятилетий. Тысячи людей остались без крова, все нуждались в помощи. Сейчас, на следующий день, "несколько" внедорожников ООН и ВОЗ все еще стоят на одной из киевских парковок. "Несколько" белых и чистых внедорожников", — пишет автор поста.

При этом пользователь с ником Йось отметил, что это не вандализм со стороны активистов, а просто выражение позиции.

На опубликованных фотографиях видно, что в неизвестные повесили плакаты на машины с надписью seless, добавив ее к букве U на авто. Таким образом получилось слово Useless, что в переводе с английского означает "бесполезный". Так киевляне "поблагодарили" ООН за её "мощную" реакцию на катастрофу.

Отметим, что в 6 июня, когда российские захватчики подорвали Каховскую ГЭС, в ООН принялись праздновать День русского языка и призывать людей подписаться на страницу организации.

Напомним, что после случившейся катастрофы с Каховской ГЭС, корреспондент "Телеграфа" отправился в Херсон и показал, как сейчас выглядит город и что там происходит после затопления.