Спроба відмазатися. Як росія відчайдушно намагається звинуватити Україну у підриві Каховсьокї ГЕС

Росіяни перебувають в обороні, тому створення перешкоди для наступу ЗСУ у вигляді затоплених земель їм на руку

Після підриву Каховської ГЕС, який завдав Україні величезних економічних збитків та має всі шанси викликати гуманітарну та екологічну катастрофу, росіяни почали звинувачувати Київ у проведенні диверсії. Хоча версії пропаганди рф суперечливі, проте різноманітні російські "воєнні кореспонденти" вже навели ряд "аргументів", чому це було вигідно Україні.

"Телеграф" зібрав десятки російських заяв та спробував розібратися, як росіяни намагаються пояснити цей воєнний злочин собі та світові.

Спосіб підриву: дрони, ракети, бомби, втома

Версій було багато, вони суперечили одна одній, та з'являлися з блискавичною швидкістю. Вранці 6 червня росіяни та їхні маріонетки спочатку казали, що підриву немає, потім говорили про "незначне підтоплення", але за пару годин з'явилися заяви про "обстріл з боку ЗСУ".

"Обстріл з боку ЗСУ".

Так, гауляйтер Нової Каховки Володимир Леонтьєв о 6:51 різко змінив риторику, помітив журналіст Костянтин Риженко. Гауляйтер почав переконувати, що підриву не було, а сталися численні обстріли з боку ЗСУ. Тобто, спочатку він "не помітив обстрілів" у себе в місті, а потім сказав, що їх було дуже багато.

Гауляйтер каже, що був "ряд багаточисленних ударів", пару хвилин до цього він запевняв про спокійну ситуацію

Впала сама

В інформпростір російські Telegram-канали закинули версію, мовляв, гребля сама зламалася і від цього рухнула. Пропагандист Юрій Подоляка суперечить гауляйтеру Леонтьєву і каже, що вибухів не було, дамба просто не витримала натиску води.

Версія про те, що дамба рухнула сама

Цей фейк підтримав пропагандистський канал "Війна з фейками": ті кажуть, що стався прорив греблі й винуватять у старих обстрілах ЗСУ.

"Київський режим" вкинув воду

Той самий канал "Війна з фейками" каже, що Київ спеціально спланував диверсію і запустив так багато води у бік дамби, що вона не витримала. Риженко вважає, що лінія звинувачень України почалася після того, як росіяни зрозуміли, що створили масштабну техногенну екологічну катастрофу, за обсягом майже як Чорнобиль.

Обстріл з "Вільхи", Himars

Ще одне пояснення росіян — греблю обстріляли з РЗСО "Вільха", таку інформацію одночасно поширювали "ТАСС", Readovka.

Росіяни не можуть домовитися, з чого "обстріляли" ГЕС, коли це було, та у яких кількостях

Кореспондент "Первого канала"казав, що "протягом 24 години було випущено до 120 ракет, більшість з яких були випущені американськими комплексами HIMARS, які були націлені саме на станцію".

Дрон-камікадзе

Одразу з'явилися версії про те, що ЗСУ нібито підірвали греблю дроном, але ця гіпотеза розбилася об фактаж. Дрон не може фізично перенести таку кількість вибухівки, аби її сили вистачило для руйнування великої ГЕС.

Пропагандисти швидко зорієнтувалися і знайшли пояснення: дрон був, але з сюрпризом. А саме катер-безпілотник із вибухівкою, його нібито знайшли на березі. Так, вибухівки там недостатньо, але він був лише детонатором. А основний вантаж вибухівки — заклали ЗСУ, натреновані інструкторами з Заходу, можливо британці.

Вибухівки недостатньо, але це все рівно був дрон. Ну і допомогли спланувати це британці

Чому це фейки:

Обстріли . На озброєнні ЗСУ немає такого озброєння, яке здатне зруйнувати таку гідротехнічну споруду, як Каховська ГЕС, каже експерт Олег Жданов. Понад сто пострілів з Himars знадобилося для того, щоб завдати ушкоджень Антонівському мосту, але крім дірок у прольоті нічого не було. Він обвалився після підриву опори росіянами при відступі.

. На озброєнні ЗСУ немає такого озброєння, яке здатне зруйнувати таку гідротехнічну споруду, як Каховська ГЕС, каже експерт Олег Жданов. Понад сто пострілів з Himars знадобилося для того, щоб завдати ушкоджень Антонівському мосту, але крім дірок у прольоті нічого не було. Він обвалився після підриву опори росіянами при відступі. Названі окупантами ракети для систем " Вільха" чи HIMARS мають бойову частину лише близько 100-200 кг. Для руйнування міцної конструкції греблі потрібно в сотні разів більше , констатує BBC.

мають бойову частину лише близько 100-200 кг. Для руйнування міцної конструкції греблі потрібно , констатує BBC. Вибух дамби виявлено на магнітометрі в Бухаресті, написав Річард Кордаро. Тобто це точно був підрив закладеної вибухівки, а не "саморуйнування" дамби чи обстріл.

Вибухівку могли закласти лише росіяни , пояснює "Центр стратегічних комунікацій". ГЕС була в окупації, територію контролювали російські війська. За даними ГУР, ще у квітні 2022 року окупанти замінували ГЕС, а потім почали скидати воду з водосховища для того, аби його осушуванням завдати економічних збитків, а також залишити українців без доступу до питної води.

, пояснює "Центр стратегічних комунікацій". ГЕС була в окупації, територію контролювали російські війська. За даними ГУР, ще у квітні 2022 року окупанти замінували ГЕС, а потім почали скидати воду з водосховища для того, аби його осушуванням завдати економічних збитків, а також залишити українців без доступу до питної води. Окупанти самі "спалились" — російський солдат Гузенко на Херсонщині підтвердив це і закликав підривати й інші греблі. За даними української розвідки, попередньо, Каховську гідроелектростанцію підірвали військові 205 мотострілецької бригади ЗС рф.

Одночасне "вкидання" великої кількості "версій" — це свідомий крок для дезорієнтації аудиторії, який використовували раніше.

Підрив зробили ЗСУ для контрнаступу

В МЗС рф запустили фейк про те, що Київ здійснив диверсію у військових цілях у межах контрнаступу ЗСУ. Чим перетворення значних територій на водну перешкоду може допомогти ЗСУ у контрнаступі, російські дипломати виразно пояснити не змогли.

Водночас уряд США має розвідувальні дані, які підтверджують відповідальність саме росії за вибух на ГЕС. NBC News з посиланням на двох американських посадовців та одного західного посадовця каже, що підривом греблі росіяни мають намір ускладнити проведення ЗСУ наступальних дій, зокрема переправу через Дніпро. Та створити Україні складну гуманітарну проблему.

Центр протидії дезінформації вважає, що росіяни мали явний мотив підірвати греблю ‒ зробити нижню течію Дніпра непрохідною перешкодою для українського контрнаступу. Вони неодноразово були помічені як у погрозах, так і в завданні шкоди ГЕС.

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк також стверджує, що мотивом для підриву греблі могло стати бажання окупантів зірвати контрнаступальну операцію ЗСУ.

Українці хотіли захиститися від наступу росіян

Міністр оборони рф сергій шойгу заявив, що українські сили влаштували потоп, щоб можна було безпечно зняти свої війська з правого берега Дніпра і перекинути їх на схід, не побоюючись, що росіяни скористаються цим для нової спроби захопити Херсон.

У новому зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW) відкидають цю теорію, бо обмежені російські сили на східному лівому березі річки не становлять суттєвої загрози для правого берега, для захисту від якої потрібні були б великі українські сили.

Змили позиції росіян і підготували плацдарм для наступу

російський терорист ігор гіркін-стрєлков спробував пояснити, чому Україні вигідний підрив ГЕС: змити накопані лінії оборони росіян разом зі складами й солдатами, створити умови для захоплення Кінбурнської коси та створити загрозу форсування Дніпра.

Водночас західні експерти та OSINT-аналітики приходять до висновку, що підрив був вигідніший росії, ніж Україні. Адже обвал дамби стався саме тоді, коли Україна була готова розпочати контрнаступ. Старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бен Баррі називає підрив перевагою для росії, передає Reuters.

"Зважаючи на те, що рф перебуває в стратегічній обороні, а Україна в стратегічному наступі, у короткостроковій перспективі це, безумовно, перевага для росії. Це допоможе росіянам, поки вода не спаде, тому що це ускладнює для України штурмові переправи через річку", — сказав Баррі.

Експерт з безпеки Stratpoints Foundation та колишній заступник начальника польської військової контррозвідки Мацей Матисяк звернув увагу на те, що повінь не дозволить використати важке озброєння, таке як танки, щонайменше на місяць.

"Це створює дуже хорошу оборонну позицію для росіян, які очікують наступальної активності України", – сказав Матисяк.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в окупованих Олешках Херсонської області після підриву Каховської ГЕС не проводиться евакуація населення. Окупантам не цікава доля місцевого населення, але росіяни встигли вивести свої війська з підтопленого міста. Людям довелося проводити ніч на дахах своїх будинків, оскільки іншого варіанта врятуватись у них не було.