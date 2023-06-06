Збрехали двічі: у кремлі зробили цинічну заяву щодо підриву Каховської ГЕС

пісків вивернув із себе чергову брехню

У росії звично намагаються перекласти відповідальність за свій злочин — підрив греблі Каховської ГЕС на Україну. Надмірною за своєю цинічністю заявою вибухнули в кремлі.

Прес-секретар президента росії володимира путіна дмитро пєсков сказав, нібито підрив Каховської ГЕС — "навмисна диверсія Києва", пишуть росЗМІ.

За словами Пєскова, який регулярно видає нові та нові порції абсурдної та цинічної брехні, в яку ніхто, крім росіян не вірить, нібито "диверсія" пов’язана "з відсутністю успіхів у ході наступу українських військ, він захлинається".

В одному єдиному реченні, пєсков примудрився збрехати двічі — всім, не лише в Україні, а й на Заході, зрозуміло, що підрив Каховської ГЕС — справа рук росії і їй уже погрожують за це трибуналом. Та й український контрнаступ потроху набирає обертів — заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла про вдалі наступальні дії ЗСУ на Бахмутській ділянці фронту.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня росія здійснила безпрецедентний акт тероризму, підірвавши дамбу Каховської ГЕС. Рівень води у водосховищі почав стрімко падати, під загрозою затоплення вже сотні населених пунктів, а Запорізька атомна електростанція, що охолоджується завдяки греблі, опинилася в загрозливій ситуації.

Раніше "Телеграф" розповідав, як російська пропаганда зганьбилася висвітленням подій навколо Каховської ГЕС — вона "перевзувалася" шість разів.