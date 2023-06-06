Соврали дважды: в кремле сделали циничное заявление по поводу подрыва Каховской ГЭС

песков изверг из себя очередную ложь

В россии привычно пытаются переложить ответственность за свое преступление — подрыв дамбы Каховской ГЭС, на Украину. Запредельным по своей циничности заявлением разразились в кремле.

Пресс-секретарь президента россии владимира путина дмитрий песков сказал, якобы подрыв Каховской ГЭС — "преднамеренная диверсия Киева", пишут росСМИ.

По словам пескова, который регулярно выдает новые и новые порции абсурдной и циничной лжи, в которую никто, кроме россиян не верит, якобы "диверсия" связана "с отсутствием успехов в ходе наступления украинских войск, оно захлебывается".

В одном единственном предложении, песков умудрился соврать дважды — всем, не только в Украине, но и на Западе, ясно, что подрыв Каховской ГЭС — дело рук россии и ей уже грозят за это трибуналом. Да и украинское контрнаступление, понемногу набирает обороты — заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала об удачных наступательных действиях ВСУ на Бахмутском участке фронта.

Напомним, в ночь на 6 июня россия совершила беспрецедентный акт терроризма, взорвав дамбу Каховской ГЭС. Уровень воды в водохранилище начал стремительно падать, под угрозой затопления уже сотни населенных пунктов, а Запорожская атомная электростанция, охлаждаемая благодаря плотине, оказалась в угрожающей ситуации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как российская пропаганда опозорилась освещением событий вокруг Каховской ГЭС — она "переобувалась" шесть раз.