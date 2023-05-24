"Мы солидарны с Западом": в россии выдали циничное заявление о завершении войны в Украине

У путина в очередной раз выдали циничное заявление о войне в Украине

В россии цинично заявили о том, что полномасштабная война в Украине, которую оккупанты развязали более года назад, не должна быть заморожена.

С таким заявлением в интервью росСМИ выступил пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков.

По его словам, россия солидарна с Западом в вопросе недопущения замораживания "конфликта".

Представитель кремля добавил, что страна-агрессор настроена завершить так называемую "специальную военную операцию" в Украине и достичь целей, которые стоят перед россией.

"Или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами", — сказал он.

Также спикер путина добавил, что пока "говорить о мирном урегулировании конфликта на Украине преждевременно". Он считает, что для этого нет никаких предпосылок.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно песков выдал новую порцию странных заявлений о войне в Украине. В частности, он заявил о том, что "спецоперация" в нашей стране должна продолжаться для того, чтобы "прекратить обстрелы территории россии".