Начали войну, чтобы закончить войну: путин насмешил новым заявлением о вторжении в Украину (видео)

В россии убеждены, что регулярными убийствами украинцев они якобы защищают "россиян на Донбассе"

Российский президент владимир путин удивил новыми заявлениями касательно войны в Украине. Он заявил, что некие "враги российского народа" девять лет ведут войну против "людей Донбасса". Более того, до начала так называемой "военной спецоперации" против россии уже велась война, но кем — непонятно.

Об этом и многом другом российский диктатор заявил во время своего выступления 23 мая. В сети откровенно бредовые заявления путина высмеяли.

Пока в Белгородской области продолжается "контртеррористическая операция" российских добровольцев, путин выступил на церемонии вручения государственных наград. Он не смог обойти тему войны в Украине и выдал фразу о том, что россия вторглась в чужую страну, чтобы прекратить войну против россии. Украинцев, которые проживали и проживают на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей он назвал "нашими людьми", то есть россиянами.

"9 лет противник ведёт войну против нашего народа. Нам говорят, что россия начала войну. Нет, россия с помощью "СВО" пытается прекратить эту войну против нашего народа, который в силу исторической несправедливости оказался за границами нашей Родины. Но от этого они не перестали быть нашими людьми. И россия делает все, чтобы защитить их", — выдал российский диктатор.

Вероятно, под попытками защитить жителей Донбасса российский диктатор имел в виду регулярные обстрелы, разрушенные здания и целые населенные пункты, репрессии против "инакомыслящих", фильтрационные мероприятия и прочие действия, которые осуществляют оккупанты на захваченных территориях.

Также он добавил, что сейчас в россии момент "мощной консолидации" и отметил, что страна никогда не переживала легких времен, всегда жить было сложно и проблемно. Вместе с тем российский президент уверен, что россияне как никогда сейчас желают укрепить основы духовности, развивать экономику и воспитывать молодое поколение.

В сети откровенно посмеялись с таких заявления и посоветовали путину пить таблетки.

Вот что значит несменяемость власти. За 23 года совсем е**нулся.

До 2014 все было спокойно, но как только в Донецк и Луганск ворвались русские свиньи, с тех пор 8 лет ДАМБИЛИ БАМБАС.

9 лет не могут взять один регион?

Войну кого и с кем? Т.е. спецоперация сама по себе, а война сама по себе?

Гитлер ровно то же самое говорил.

Мы начали войну, чтобы закончить войну, которую мы начали раньше. Однако!

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что грустному путину подарили игрушечную машинку. Губернатор одной из областей подарил диктатору модель тактического багги "Ерофей", которое планируют использовать в войне против Украины.