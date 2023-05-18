"Что-то дед какой-то грустный": в сети высмеяли игрушечную машинку, которую подарили путину (видео)

Российский президент стал объектом насмешек после подаренной игрушечной машинки

В россии продолжается череда невероятных подарков. Недавно владимир путин якобы во время поездки на фронт подарил оккупантам икону. А теперь один из депутатов подарил российскому президенту игрушечную машинку "Ерофей" .

Об этом сообщают росСМИ. Судя по выражению лица российского диктатора, он не особо оценил подарок.

Так, губернатор Хабаровского края россии Михаил Дегтярев встретился с российским президентом и доложил ему о том, что в регионе стартовало производство багги "Ерофей". Это транспортное средство планируют использовать в войне против Украины.

"Наладили производство тактического багги "Ерофей". Я модель принес, это подарок от наших ребят. Наша отечественная разработка", — отметил Дегтярев.

Модель машинки находится под стеклом и очень похожа на те, которые продают в игрушечных магазинах. Российский диктатор путин взглянул на презент без особой радости. Также депутат похвастался, что спустя год после вторжения в Украину в Хабаровском крае наладили выпуск спальных мешков и палаток из материалов "российского, белорусского производства или из других дружественных стран.

В сети подарок путину вызвал смех. Некоторые вспомнили "российский смартфон" из иностранных комлпектующих, который презентовали в своем время дмитрию медведеву. Также комментаторы обратили внимание на грустное выражение лица путина и предположили, что он и сам понимает абсурдность ситуации в россии.

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