"Щось дід якийсь сумний": у мережі висміяли іграшкову машинку, яку подарували путіну (відео)

Російський президент став об’єктом глузувань після подарованої іграшкової машинки

У росії триває низка неймовірних подарунків. Нещодавно володимир путін нібито під час поїздки на фронт подарував окупантам ікону. А тепер один із депутатів подарував російському президентові іграшкову машинку "Єрофей".

Про це повідомляють росЗМІ. Судячи з виразу обличчя російського диктатора, він не надто оцінив подарунок.

Так, губернатор Хабаровського краю росії Михайло Дегтярьов зустрівся з російським президентом і доповів йому про те, що в регіоні стартувало виробництво баггі "Єрофей". Цей транспортний засіб планують використати у війні проти України.

"Налагодили виробництво тактичної баггі "Єрофей". Я модель приніс, це подарунок від наших хлопців. Наша вітчизняна розробка", - зазначив Дегтярьов.

Модель машинки знаходиться під склом і дуже схожа на ті, що продають в іграшкових магазинах. Російський диктатор путін глянув на презент без особливої радості. Також депутат похвалився, що через рік після вторгнення в Україну в Хабаровському краї налагодили випуск спальних мішків та наметів із матеріалів "російського, білоруського виробництва або з інших дружніх країн".

У мережі подарунок путіну викликав сміх. Деякі згадали "російський смартфон" з іноземних комплектуючих, який презентували свого часу дмитру медведєву. Також коментатори звернули увагу на сумний вираз обличчя путіна та припустили, що він і сам розуміє абсурдність ситуації у росії.

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