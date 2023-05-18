Рус

"Щось дід якийсь сумний": у мережі висміяли іграшкову машинку, яку подарували путіну (відео)

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
Читать на русском
Автор
володимир путін не особливо радісно відреагував на презент Новина оновлена 18 травня 2023, 20:36
володимир путін не особливо радісно відреагував на презент. Фото kremlin.ru

Російський президент став об’єктом глузувань після подарованої іграшкової машинки

У росії триває низка неймовірних подарунків. Нещодавно володимир путін нібито під час поїздки на фронт подарував окупантам ікону. А тепер один із депутатів подарував російському президентові іграшкову машинку "Єрофей".

Про це повідомляють росЗМІ. Судячи з виразу обличчя російського диктатора, він не надто оцінив подарунок.

Так, губернатор Хабаровського краю росії Михайло Дегтярьов зустрівся з російським президентом і доповів йому про те, що в регіоні стартувало виробництво баггі "Єрофей". Цей транспортний засіб планують використати у війні проти України.

"Налагодили виробництво тактичної баггі "Єрофей". Я модель приніс, це подарунок від наших хлопців. Наша вітчизняна розробка", - зазначив Дегтярьов.

Модель машинки знаходиться під склом і дуже схожа на ті, що продають в іграшкових магазинах. Російський диктатор путін глянув на презент без особливої радості. Також депутат похвалився, що через рік після вторгнення в Україну в Хабаровському краї налагодили випуск спальних мішків та наметів із матеріалів "російського, білоруського виробництва або з інших дружніх країн".

У мережі подарунок путіну викликав сміх. Деякі згадали "російський смартфон" з іноземних комплектуючих, який презентували свого часу дмитру медведєву. Також коментатори звернули увагу на сумний вираз обличчя путіна та припустили, що він і сам розуміє абсурдність ситуації у росії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що президент Чечні рамзан кадиров поділився неймовірною істрією про свого коня. Племінного коня, на якого в Європі наклали санкції, вкрали нібито "українські спецслужби", щоб повернути господареві.

Теги:
#Володимир Путін #Подарунок #Баггі #Машинка