"Ядерний дон": у Мережі висміяли вручення кадирову медалі "за розвиток ядерної енергетики"

На думку українців, голова Чечні може допомогти науці лише тим, що триматиметься від неї подалі

Відомий блогер Рустем Адагамов (drugoi), розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі репост з пропагандистського ресурсу про те, що голові Чечні, який рветься в Бахмут, рамзану кадирову вручили медаль "за видатний внесок у розвиток Інституту ядерної енергетики".

У коментарях Адагамов обмежився словом "Господи", але його підписники були набагато багатослівнішими.

Так, деякі читачі спробували вгадати, за які особливі наукові заслуги кадирову дали медальку.

Серед можливих "досягнень" називаються такі: "За те, що не втручався в процес?", "Змусив вибачитись на камеру одну з елементарних частинок", "Червону кнопку спер".

"Головний внесок Ахматича в ядерну галузь полягає в тому, що він не має до неї доступу ", — зазначає єхидно один із коментаторів.

Також читачі згадують, що кадиров вже був "видатним стоматологом" минулого року, тепер же став "фізиком-ядерником", хоча освіта у нього, ймовірно, бажає кращого.

Найсумніше, що сам кадиров, схоже, не розуміє, що своїм прагненням збирати медальки він іде стопами колишнього генсека, який любив обвішуватися всілякими "брязкальцями".

"Синдром Брежнєва ", — пишуть у Мережі, називаючи самого кадирова не інакше, як "Курчатов 2" або "Ядерний дон".

Щодо медалі, то загальний висновок – що голова Чечні "поцупив її у дмитра медведєва", ще одного "наукового співробітника".

При цьому деякі користувачі пишуть про те, що "вже навіть не смішно" і "чим більше у нього дипломів, тим дурніше робиться його обличчя", а в росії, схоже, "нікому не соромно і не противно".

"Який смачний плювок в обличчя всяким там вченим, які працюють на путінський режим, що остаточно оскотинився", — зазначає один з учасників дискусії.

Підсумок же обговоренню підвела користувач під ніком Катя.Катерина.

"Перечитую зараз Оруела "1984". Ну, прямо в тему! Не в брову, а в око!", — пише вона, підказуючи всім, як зараз краще ставиться до нинішньої росії.

Справді, в наші дні росія стала державою, де все поставлено з ніг на голову, де напівграмотний "начальник" отримує медалі за "наукові розробки", і де "національний лідер" розв’язує війну проти іншої держави. Іншими словами, нинішня росія – це країна-абсурд, країна-непорозуміння та країна-ізгой, яка має повторити долю своєї "духовної батьківщини", нацистської Німеччини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що рамзан кадиров нещодавно відзначився ще однією дивною заявою: пригрозивши створити власну армію для "захисту пригноблених народів".