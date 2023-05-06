"Ядерний дон": у Мережі висміяли вручення кадирову медалі "за розвиток ядерної енергетики"
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На думку українців, голова Чечні може допомогти науці лише тим, що триматиметься від неї подалі
Відомий блогер Рустем Адагамов (drugoi), розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі репост з пропагандистського ресурсу про те, що голові Чечні, який рветься в Бахмут, рамзану кадирову вручили медаль "за видатний внесок у розвиток Інституту ядерної енергетики".
У коментарях Адагамов обмежився словом "Господи", але його підписники були набагато багатослівнішими.
Так, деякі читачі спробували вгадати, за які особливі наукові заслуги кадирову дали медальку.
Серед можливих "досягнень" називаються такі: "За те, що не втручався в процес?", "Змусив вибачитись на камеру одну з елементарних частинок", "Червону кнопку спер".
"Головний внесок Ахматича в ядерну галузь полягає в тому, що він не має до неї доступу ", — зазначає єхидно один із коментаторів.
Також читачі згадують, що кадиров вже був "видатним стоматологом" минулого року, тепер же став "фізиком-ядерником", хоча освіта у нього, ймовірно, бажає кращого.
Найсумніше, що сам кадиров, схоже, не розуміє, що своїм прагненням збирати медальки він іде стопами колишнього генсека, який любив обвішуватися всілякими "брязкальцями".
"Синдром Брежнєва ", — пишуть у Мережі, називаючи самого кадирова не інакше, як "Курчатов 2" або "Ядерний дон".
Щодо медалі, то загальний висновок – що голова Чечні "поцупив її у дмитра медведєва", ще одного "наукового співробітника".
При цьому деякі користувачі пишуть про те, що "вже навіть не смішно" і "чим більше у нього дипломів, тим дурніше робиться його обличчя", а в росії, схоже, "нікому не соромно і не противно".
"Який смачний плювок в обличчя всяким там вченим, які працюють на путінський режим, що остаточно оскотинився", — зазначає один з учасників дискусії.
Підсумок же обговоренню підвела користувач під ніком Катя.Катерина.
"Перечитую зараз Оруела "1984". Ну, прямо в тему! Не в брову, а в око!", — пише вона, підказуючи всім, як зараз краще ставиться до нинішньої росії.
Справді, в наші дні росія стала державою, де все поставлено з ніг на голову, де напівграмотний "начальник" отримує медалі за "наукові розробки", і де "національний лідер" розв’язує війну проти іншої держави. Іншими словами, нинішня росія – це країна-абсурд, країна-непорозуміння та країна-ізгой, яка має повторити долю своєї "духовної батьківщини", нацистської Німеччини.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що рамзан кадиров нещодавно відзначився ще однією дивною заявою: пригрозивши створити власну армію для "захисту пригноблених народів".