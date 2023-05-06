"Ядерный дон": в Сети высмеяли вручение кадырову медали "за развитие ядерной энергетики"

По мнению украинцев, глава Чечни может помочь науке только тем, что будет держаться от нее подальше

Известный блогер Рустем Адагамов (drugoi), разместил на своей странице в социальной сети репост с пропагандистского ресурса о том, что рвущемуся в Бахмут главе Чечни рамзану кадырову вручили медаль "за выдающийся вклад в развитие Института ядерной энергетики".

В комментариях Адагамов ограничился словом "Господи", но его подписчики были намного многословнее.

Так, некоторые читатели попытались угадать, за какие же особые научные заслуги кадырову дали медальку.

Среди возможных "достижений" называются следующие: "За то, что не вмешивался в процесс?", "Заставил извиниться на камеру одну из элементарных частиц", "Красную кнопку спер".

"Главный вклад Ахматыча в ядерную отрасль заключается в том, что он не имеет к ней доступа", — отмечает ехидно один из комментаторов.

Также читатели вспоминают, что кадыров уже был "выдающимся стоматологом" в прошлом году, теперь же стал "физиком-ядерщиком", хотя образование у него, вероятно, оставляет желать лучшего.

Самое печальное, что сам кадыров, похоже, не понимает, что своим стремлением собирать медальки он идет по стопам престарелого генсека, который любил обвешиваться всевозможными "побрякушками".

"Синдром Брежнева", — пишут в Сети, называя самого кадырова не иначе, как "Курчатов 2" или "Ядерный дон".

По поводу же медали, то общий вывод – что глава Чечни "увел ее у дмитрия медведева", еще одного "научного сотрудника".

При этом некоторые пользователи пишут о том, что "уже даже не смешно" и "чем больше у него дипломов, тем глупее делается его лицо", а в рф, похоже, "никому не стыдно и не противно".

"Какой смачный плевок в лицо всяким там учёным, работающим на окончательно оскотинившийся путинский режим", — отмечает один из участников дискуссии.

Итог же осуждению подвела пользовательница под ником Катя.Катерина.

"Перечитываю сейчас Оруэла "1984". Ну, прямо в тему! Не в бровь, а в глаз!", — пишет она, давая всем подсказку по поводу того, как относится к нынешней россии.

Действительно, в наши дни рф стала государством, где все поставлено с ног на голову, где полуграмотный "начальник" получает медали за "научные разработки", и где "национальный лидер" развязывает войну против другого государства. Другими словами, нынешняя россия – страна-абсурд, страна-недоразумение и страна-изгой, которая должна повторить судьбу своей "духовной родины", нацистской Германии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что рамзан кадыров недавно отметился еще одним странным заявлением: он пригрозил создать собственную армию для "защиты угнетенных народов".